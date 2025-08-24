Foltos csillagnak imbolyog a közepe

Az XX Trianguli vörös óriás (itt van, közel, hatszáz fényéven belül) foltjairól, a szerkezetépítő mérnöki tudás csillagászati hasznosításáról, a napkitörések földi hatásáról, a magyar csillagászat új aranykoráról, a tudománykommunikációs erejéről beszélgettünk dr. Kővári Zsolttal, a HUN-REN Csillagászati és Földtani Kutatóintézetének tudományos tanácsadójával a Normafán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló kertjében.

A rendezvény egyébként augusztus 3-án volt, a nyár szinte egyetlen hideg, esős hétvégéjén, de szerencsére nem áztunk el, csak a tizenöt-tizenhat fokos éjszakai hideg viselte meg kicsit a kétszáz főnyi hallgatóságot.

A beszélgetés után a gyönyörű Budapest kupolában a csillagvizsgáló munkatársai mutatták be a tudománytörténeti jelentőségű létesítményt, illetve tartottak rövid előadást. A kertben a Sierra Delta zenélt.

A rendezvényt a Sphera uniós projekt keretében tartottuk.

Ha szeretnél meghívót kapni a 444 hasonló rendezvényeire, fizess elő, légy a Kör tagja!

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444