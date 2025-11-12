Kettő az egyben: Apám lánya premier előtti vetítés és élő Tyúkól podcast

Podhradská Lea első egész estés filmje egy rendkívül személyes történetet dolgoz fel. Nyolc éves volt, amikor nővére, Deni nyomtalanul eltűnt. Senki nem kereste – egészen addig, amíg 27 évvel később egy levél meg nem érkezett tőle. A levél azonban nem hozott megnyugvást: a család kidobta, a címével együtt. Lea ekkor döntött úgy, hogy kamerát ragad, és elindul, hogy megtalálja nővérét – és közben önmagát is.

Az Apám lánya egyszerre nyomozás és lélektani utazás, amelyben a rendező múlt és jelen, valóság és emlékezés között navigál. A film családi archívumokon, önreflektív narráción és játékos animációs elemekkel kevert fantáziarészleteken keresztül bontja ki a hallgatásból szőtt történetet.

A dokumentumfilm december 4-től látható lesz a mozikban is, de mi most egy alkalommal levetítjük - és beszélgetünk is róla.

Ráadásul élőben!

A Tyúkól podcast két műsorvezetője, Diószegi-Horváth Nóra és Kun Zsuzsi meghívott vendégeikkel, Les Krisztinával (PATENT Jogvédő Egyesület) és Kiss Katával (21 Kutatóközpont) többek közt arról beszélgetnek majd:

Hogyan él meg egy család egy ilyen traumát?

Miért dönt a hallgatás mellett?

Milyen előítéletek határozzák meg a társadalom gondolkodását, ha a nők elleni erőszak szóba kerül?

Másként gondolkodnak erről a nők és a férfiak?

Kinek a feladata lenne, hogy ezeket a negatív előítéleteket megváltoztassa? Mire lenne ehhez szükség?

Jegyek: A Tixa-oldalunkon elérhetőek, korlátozott számban.

Időpont: November 26. (szerda)

Helyszín: Milestone Intézet (Budapest, Wesselényi utca 17, 1077)

Program:

19:00 - 20:30: vetítés: Apám lánya

20:30 - 21:30: Tyúkól, élő podcastfelvéte

FIGYELEM!

Szpojleres írásunk az Apám lánya című dokumentumfilmről.

A Tyúkól-beszélgetésről készült felvételt természetesen utólag is meg lehet majd hallgatni podcast-felületeinken