Kettő az egyben: Apám lánya premier előtti vetítés és élő Tyúkól podcast

Podhradská Lea első egész estés filmje egy rendkívül személyes történetet dolgoz fel. Nyolc éves volt, amikor nővére, Deni nyomtalanul eltűnt. Senki nem kereste – egészen addig, amíg 27 évvel később egy levél meg nem érkezett tőle. A levél azonban nem hozott megnyugvást: a család kidobta, a címével együtt. Lea ekkor döntött úgy, hogy kamerát ragad, és elindul, hogy megtalálja nővérét – és közben önmagát is.
Az Apám lánya egyszerre nyomozás és lélektani utazás, amelyben a rendező múlt és jelen, valóság és emlékezés között navigál. A film családi archívumokon, önreflektív narráción és játékos animációs elemekkel kevert fantáziarészleteken keresztül bontja ki a hallgatásból szőtt történetet.
A dokumentumfilm december 4-től látható lesz a mozikban is, de mi most egy alkalommal levetítjük - és beszélgetünk is róla.
A Tyúkól podcast két műsorvezetője, Diószegi-Horváth Nóra és Kun Zsuzsi meghívott vendégeikkel, Les Krisztinával (PATENT Jogvédő Egyesület) és Kiss Katával (21 Kutatóközpont) többek közt arról beszélgetnek majd:
Jegyek: A Tixa-oldalunkon elérhetőek, korlátozott számban.
Időpont: November 26. (szerda)
Helyszín: Milestone Intézet (Budapest, Wesselényi utca 17, 1077)
Program:
Szpojleres írásunk az Apám lánya című dokumentumfilmről.
A Tyúkól-beszélgetésről készült felvételt természetesen utólag is meg lehet majd hallgatni podcast-felületeinken
Meleg szívvel ajánljuk Nagy Ferónak a Szőlő Utcai Gyermekotthonnal kapcsolatos kijelentése után, hogy nézze meg Lea Podhradská Apám lánya című dokumentumfilmjét a Verzó Filmfesztiválon. A true crimeként induló családtörténet egy brutális szembenézés azzal, hogy mennyire elítélő a társadalmunk.