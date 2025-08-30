Végtelen háború: milyen most Ukrajna, miért nehéz tűzszünetet kötni, és mi vár az országra, ha eljön a béke?

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Szerdán a Három Hollóban bemutattuk a 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerző közreműködésével készült legújabb kiadványunkat, az orosz–ukrán konfliktusról szóló Végtelen háborút, ami megrendelhető a 444 Shopban.

Uj Péter felvezető beszéde a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én.
Fotó: Kristóf Balázs/444

A bemutatón két panelbeszélgetés volt, az elsőben a Végtelen háború három 444-es szerzője, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt ukrán gyerekekről. A felvételt itt lehet meghallgatni:

Tartalomjegyzék

  • 00:00 Beköszönés, a Végtelen háború ajánlása.
  • 01:10 Milyen a háború a front közelében, Harkivnál? Sokan már nem járnak le mindig az óvóhelyekre, mert szeretnék élni az életüket.
  • 03:15 Milyenek a kihalt vagy elhagyatott falvak? Ukrán katonanők, akik harcolnak is.
  • 04:57 Miért van Oroszországnak szüksége erre a háborúra? A háború mögötti világrend-változtatási szándék. Az orosz birodalmi gondolkodás hagyományai és a hidegháborús helyzet visszaállításának kísérlete.
  • 06:30 Egyszerre van jelen a folyamatos beszéd a világháborús veszélyről (ami a magyarországi békepártiságában is feltűnik) és a két szláv nép háborújának a narratívája. A rendszerváltás utáni első igazán nagy katonai konfliktus.
  • 07:42 Több évszázada időről időre megújul az orosz civilizációs küldetés. Már Nagy Péter vagy még inkább Nagy Katalin idején megjelenik Oroszország mint a dekadens Nyugattal szembeni ellenpont, és ezt valamennyire a Szovjetunió is magávé tette. Vlagyimir Putyin elnöksége alatt egyre szisztematikusabban jelenik meg az orosz világpolitikában a Nyugat-ellenesség.
  • 09:58 A mélyebb ideológiai keretet olyanok adják meg, mint Alekszandr Dugin, aki arról magyaráz, hogyan kell fellázadnia Oroszországnak az új Leviatánnak tekintett Egyesült Államokkal szemben. A globális dél nem igazán osztja a nyugati álláspontot az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban: minimum indifferens, de a Nyugattal szembeni erkölcsi küldetésként is igyekszik láttatni a háborút Putyin. Közép-Afrikában és például hazánkban is van erre fogadókészség.
  • 11:12 Oroszország és Magyarország mint a generideológia és a woke-izmus elleni küzdelem, az antiliberalizmus bástyái.
  • 12:11 Miért nehéz megkötni a békét? Nincs rákényszerítve a két fél, hogy békét kössön, ez már abból is látszik, hogy Oroszország milyen feltételeket támaszt egy esetleges találkozó kedvéért. Az ukránok miért hinnének el bármit, amit az oroszok ígérnek, vagy miért bíznának azokban a garanciákban, amiket a harmadik felek javasolnak, de eddig sem működtek?
  • 14:30 Mennyire érdekelt az USA és az EU a békefolyamatban? Megjelent a Trump-köd. Úgy tűnik, akivel utoljára beszél a Nobel-békedíjra vágyó Trump, az hat rá a legjobban, de hogy a háttérben mi folyik, arról keveset tudunk.
  • 17:22 Ha megkötnék a békét, az oroszok és elsősorban az ukránok milyen terheket cipelhetnek magukkal? Ukrajna nagyon nehéz helyzetben lesz: a háború után is nagyon sokat fognak költeni a hadiiparra, miközben nehéz lesz nemzetközi tőkét is bevonni. A társadalom jövőképtelensége, családegyesítés külföldön, a veteránok kezelése, a teljes ország akadálymentesítése. Ha vége a háborúnak, nagyon sok leszerelt katona meg fog borulni.
  • 19:30 Az oroszoknál hasonló lesz a helyzet, de mivel ott centralizált a médiatér, amit nem szeretnének megmutatni, azt kisebb eséllyel fogják látni az oroszok. Ukrajna a támadásaival is igyekszik közelebb vinni a háborút az átlagos orosz lakosokhoz. A Kreml győzelemként igyekszik majd eladni azt, ami történni fog.
Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetése a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Kérdések

  • 21:08 1. kérdés: Az ukrán gyerekek elrablásának milyen a hatása?
  • 26:53 2. kérdés: A háború gazdasági háttere – mi a helyzet Ukrajna ásványkincsekben leggazdagabb területeivel?
  • 29:24 3. kérdés: Németország képes lesz-e elindítani a sokat emlegetett európai fegyverkezést?
Fotó: Kristóf Balázs/444

Diószegi-Horváth Nóra a Végtelen háborúba arról írt, hogy leválthatja-e bárki Putyint, Kolozsi Ádám a globális befolyásolási műveleteket és az orosz soft powert elemezte, Takács Lili pedig többek között az elrabolt és oroszosított gyerekekről írt a magazinba.

A Végtelen háború megvásárolható a 444 Shopban.

orosz-ukrán háború podcast tefi három holló orosz-ukrán háború 444 podcast magazin podcast bemutató végtelen háború 444 magazin TEFI - The Eastern Frontier Initiative
Kapcsolódó cikkek

Itt a Végtelen háború, a 444 magazinja az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről

Mit akar Orbán? Ki válthatja le Putyint? Hogyan hatott a háború az orosz kultúrára? Az új, 80 oldalas, erősen illusztrált kiadványban 13 cikk olvasható 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerzőtől (köztük a 444 újságíróitól). Kapható a 444 Shopban.

Herczeg Márk
könyv

A fájdalom összes árnyalata: véget nem érő harc az ukrán sebesültekért

Helyszíni riport a föld alól, a harkivi front sérültjeit ellátó stabilizációs pontról, ahol az orvosok éjjel-nappal küzdenek a sebesültekért. Ukrajnában ugyanis az éjszaka nem csak a lakosságot terrorizáló légicsapások ideje, hanem a sérült katonák mentésének és gyógyításának is.

Takács Lili, Bankó Gábor
háború

Orosz szempontból ez a háború globális, az ukránok és a nyugat is egyre inkább globálisan reagálnak

Úgy tűnik, az ukránok is elfogadták, hogy ez egy globális háború az oroszok ellen, és szövetségesi támogatással tovább fognak orosz katonákra vadászni szerte a világban. Mivel az orosz haderő Afrikában a legsebezhetőbb, várhatók ukrán támadások a jövőben is.

Takács Lili
külföld

Egyetlen év alatt nagyon megszerették Putyint a fideszes magyarok

A NATO-ról a magyarok kétharmadának jó a véleménye, és javult Zelenszkij megítélése is tavalyhoz képest. Az e heti NATO-csúcs elé időzítve tette közzé 25 országban végzett kutatását az amerikai Pew Research Center.

Horváth Bence
POLITIKA

Ha törik, ha szakad, Trump Nobel-békedíjat akar

Trump régóta úgy érzi, jár neki, hogy Woodrow Wilson, Martin Luther King, Teréz anya, vagy épp Nelson Mandela nyomdokaiba léphessen, és Nobel-békedíjat kapjon. Amellett, hogy még mindig nem kapta meg az elismerést, az is frusztrálja, hogy az egyre inkább mániájává váló Barack Obamának odaadományozták a Nobel-békedíjat.

Takács Lili
külföld

Elveszik a gyerekeket, hogy irányítsák a felnőtteket – jön a 444 videóriportja az elhurcolt ukrán fiatalokról

Elutaztunk Kijevbe és Herszonba, hogy olyan ukrán fiatalokkal beszéljünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Beszéltünk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják.

Takács Lili
video