Százmilliárdok betonban

A ciklus végéhez közeledve megnéztünk pár budapesti és vidéki beruházást, magánt és államit, főleg nemzetgazdasági szempontból kiemeltek vannak köztük, jó pár pedig akkora sebet ejtett a városon, ami a Holdról is látszik.

Citadella déli oldala Fotó: Németh Dániel/444

Végéhez ért a Citadella felújítása, átadására minden bizonnyal 2026 márciusáig kell várni, mikor is Orbán Viktor saját kezével fogja átvágni, amit át kell.

A munkálatok 2020(!)-ban kezdődtek, és a kiemelt státuszhoz képest meglehetősen komótosan haladtak. A nemzeti lobogót persze már közvetlenül a '22-es választások előtt leszúrták egy építési terület kellős közepére. 2025 nyarán aztán a kereszt is felkerült a szobor talapzatára. A Citadella felújításának fő kivitelezői a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Market Építő Zrt., a költségek 56 milliárd Ft körül fognak megállni.

Következzen pár olyan urbanisztikai szörny, amik nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként mentesültek minden fajta építési előírás és szabályozás alól. Három irodakomplexum, amik 600 milliárd forintot értek Tiborcz István vállalkozói körének.