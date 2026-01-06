Bors-különszámos tüntetést szervezett Hadházy Ákos a Ferenciek terére, elvileg hosszú menetelés lett volna belőle

„Az, hogy a Fidesz a bírói tiltás ellenére is kiszórta 4 millió példányban a Bors »különszámot«, az egy bírói végzés ellenére folytatott szimpla választási csalás, amit nem hagyhatunk szó nélkül. Ha nem hagynak fel a propagandával, azaz az állami beavatkozással a választásokba, az a választási csalás folytatását jelenti. Ha emiatt az ellenzék nem tud nyerni tavasszal, akkor az ellenzék nem ismerheti el az eredményt. Erre fel kell készülnünk akkor is, ha most is van annyi remény (talàn több is) a változásra, mint 2018-ban volt.”

Ezzel a felvezetéssel számolt be az általa kezdeményezett demonstrációról Hadházy Ákos független képviselő kedden este.

Az ismét a Ferenciek terére szervezett eseményen a HVG tudósítása szerint Hadházy azt mondta, szintlépésnek tekinthető, hogy a bírósági tiltás ellenére juttatták el sokmilliós példányszámban minden háztartásba a Bors különszámát, amiben „mocskos hazugságokat” terjesztenek a Tisza Párt nem létező adóterveiről.

Forrás: Hadházy Ákos fb-oldala

A politikus beszéde után az egybegyűltek rendőri kísérettel elindultak volna az Erzsébet hídra. A tervezett útvonal a következő volt: Szabad sajtó út – Erzsébet híd – Döbrentei tér – Tabán – Döbrentei tér – Erzsébet híd – Ferenciek tere. A megmozdulás miatt forgalomkorlátozást hirdetett a rendőrség az I. és az V. kerületben.

A tüntetők végül nem jutottak fel a hídra, de az út egy részét elállták. A rendőrség egy ponton arra figyelmeztette őket, hogy magatartásuk jogellenes. Rövidesen véget is ért a tüntetés, a résztvevők elénekelték a Szózatot és a Himnuszt, Hadházy pedig megköszönte az állítása szerint kétszáz demonstráló jelenlétét. (via HVG)