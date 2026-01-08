A pécsi vonalon felsővezeték-szakadás, a győrin váltóhiba miatt késnek a vonatok, közben a 4-6 sem bírta tovább a hideget

A pécsi vonalon, Bükkösd és Abaliget között felsővezeték-szakadás miatt nem járnak a vonatok. A Mecsek InterCity-k, valamint a Pécs-Dombóvár személyvonatok esetében hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani – írja a MávInform. A felsővezeték javítása várhatóan késő estig tart.

Ácsnál Budapest felé nem közlekedhetnek a vonatok váltóhiba miatt, ezért a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon szintén hosszabb menetidőre kell számítani.

Hókotró villamos a Körúton január 7-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Mindeközben a fővárosban a nagykörúti villamosok vonalán „váratlan pályahiba” keletkezett a fagyos időjárás miatt. A javítás idejére, ma este 21 órától holnap hajnalig a 4-es, 6-os villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek.