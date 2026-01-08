A venezuelai belügyminiszter szerint százan haltak meg a Maduro elrablására irányuló amerikai katonai akcióban

Venezuela belügyminisztere, Diosdado Cabello bejelentése szerint 100 ember halt meg abban a támadásban, amelynek során január 3-án éjjel az Egyesült Államok elrabolta az elnöki palotából Nicolás Maduro elnököt és feleségét.

Diosdado Cabello beszél az elrabolt elnöki pár portréja előtt egy támogató tüntetésen
Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Caracas korábban nem közölt hivatalos számot az áldozatokról, ugyanakkor a hadsereg közzétett egy listát 23 elesett katonája nevéről. Venezuelai tisztviselők szerint Maduro biztonsági egységének jelentős részét „hidegvérrel megölték”, Kuba pedig azt közölte, hogy venezuelai szolgálatban lévő kubai katonai és hírszerzési tagok is életüket vesztették. Az elesett katonák emlékére Venezuelában egyhetes nemzeti gyászt tartanak.

Maduro lábsérülést, felesége, Cilia Flores fejsérülést szenvedett az amerikai rajtaütés során – mondta a venezuelai belügyminiszter. A venezuelai akcióról itt és itt írtunk hosszabban, itt pedig videós podcastunk látható/hallható. (via Reuters)

