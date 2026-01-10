Kezdenek túlterhelődni a kórházak Iránban

Egy iráni orvos és egy mentős is arról számolt be a BBC-nek, hogy a kórházak megteltek, akadozik az ellátás.

Az egyik orvos szerint egy teheráni szemészeti kórház válságüzemmódra állt át, miután a sürgősségi ellátás túlterhelődött. A nem sürgős felvételeket és műtéteket felfüggesztették, a személyzetet pedig berendelték, hogy az akut eseteket ellássák.

A BBC egy videó- és hangüzenetet is megszerzett egy mentőstől, aki az iráni délnyugati Siráz város egyik kórházában dolgozik. A mentős arról számolt be, hogy nagy számban szállítanak be sérülteket, és a kórházban nincs elegendő sebész a beáramló betegek ellátásához. Állítása szerint a sebesültek közül sokan lőtt sérüléseket szenvedtek a fejükön és szemükön.

Fotó: KAMRAN/Middle East Images via AFP

Az országos gazdasági tiltakozások közepette csütörtök estére teljesen leállt az internet Iránban, ez pedig a BBC szerint az információszerzést is akadályozza az országban zajló eseményekkel kapcsolatban. December vége óta folyamatosak az egyre durvább tüntetések Iránban, miután a teheráni bazár kereskedői sztrájkba léptek, mivel az iráni riál az amerikai dollárral szemben történelmi mélypontra zuhant. A lakosság számára egyre elviselhetetlenebb iráni infláció és a nemzeti valuta leértékelődése miatti tüntetések és sztrájkok már nemcsak a fővárosra, Teheránra korlátozódnak, hanem országszerte egyre újabb és újabb városokra is átterjedtek.

A kormányellenes tüntetések, amelyek pénteken is folytatódtak, több tucat városban zajlottak; két emberi jogi szervezet szerint legalább 50 tüntető vesztette életét.