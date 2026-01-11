Hétfőn kezdik építeni az akadálymentes peront a Keleti pályaudvaron, módosul a dunántúli vonalak menetrendje

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át – közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Nemrég derült ki, hogy a vonatokon, amiket a szerb vasúttársaság a kínai CRRC-től megrendelt a Budapest–Belgrád vonalra, nincs olyan kiegészítő lépcső, ami a Magyarországon most forgalomban lévő alacsonypadlós vonatokon megtalálható, ezért gyorsan akadálymentes peront kell építeni a nem rég felújított Keleti Pályaudvarra. Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató szerint a mai szintjéről kb 25 centiméterrel kell megemelni a peronokat, a beruházás 300 millió forintba kerül.

A tájékoztatás szerint a 12. és a 13. vágányok közötti peront akadálymentes magasperonná alakítják át, mert Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a szerelvények.

Így nézett ki az átépítés előtt a peron. Fotó: MÁV

A MÁV szerint a Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezhessék el a peron akadálymentesítését, hiszen ebben az időszakban a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, vagyis a szokásosnál jóval kevesebb érkezik a főpályaudvarra - tették hozzá.

Január 12. és február 28. között a Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak, a menetrendjük ezenkívül nem módosul.

Továbbá február végéig lezárják a főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját. A menetrendi változásokról részletesen lehet tájékozódni a MÁV+ applikációban és a MAVPlusz.hu weboldalon.