Várhelyi Olivér tagadja, hogy bármit is tudott volna az irodájából működtetett kémhálózatról

Várhelyi Olivér magyar uniós biztos azt nyilatkozta, hogy hivatali ideje alatt semmit sem tudott arról a kémhálózatról, amely állítólag a budapesti EU-nagykövetségen működött. Amikor az uniós törvényhozók hétfőn a botránnyal kapcsolatban kérdezték, Várhelyi azt mondta, hogy nem keresték meg hírszerző szolgálatok. „Megkerestek-e a magyar vagy bármely más szolgálatok? Nem, nem” – mondta az Európai Parlament bizottsági ülésén az európai parlamenti képviselőknek a Politico cikke szerint.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A magyar Direkt36 , a német Der Spiegel , a belga De Tijd napilap közös nyomozása alapján októberben derült ki, hogy diplomatáknak álcázott magyar hírszerző tisztek 2012 és 2018 között megpróbáltak beszivárogni az EU intézményeibe és kémeket toborozni. Amikor a jelentések napvilágra kerültek, Várhelyi azt mondta Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy „nem tud” az állítólagos magyar erőfeszítésekről, amit hétfőn megismételten tagadott.

„Nem tudtam erről az állításról, amely a sajtóban megjelent” – mondta az EP-képviselőknek Daniel Freund zöld képviselő kérdésére válaszolva. Az akkoriban az uniós intézményekben dolgozó magyar tisztviselők egyébként a hálózatot nyílt titoknak nevezték a belga fővárosban.

A médiaértesüléseket követően Magyar Péter magyar ellenzéki vezető – aki szintén Várhelyi alatt dolgozott Magyarország állandó képviseletén – azzal vádolta meg őt , hogy információkat hallgat el nagyköveti megbízatásáról.

„Véleményem szerint Várhelyi Olivér, a jelenlegi EU-biztos és volt EU-nagykövet (és volt főnököm), nem fedte fel a teljes igazságot, amikor a minap a hivatalos vizsgálat során ezt tagadta” – írta Magyar egy Facebook-bejegyzésben. „A brüsszeli EU-nagykövetségen tény volt, hogy Lázár János 2015 és 2018 közötti minisztersége alatt titkosszolgálati embereket vezényeltek Brüsszelbe” – folytatta.

A Bizottság tavaly hozott létre egy belső csoportot, hogy kivizsgálja azokat az állításokat, miszerint magyar tisztviselők kémkedtek az uniós intézmények ellen.