Újfent mélyre zuhant a magyar építőipar novemberben

A KSH jelentése szerint novemberben a magyar építőipar teljesítménye 5,6 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától, ami a tavalyi év harmadik legrosszabb teljesítményének számít. Éves viszonylatban ennél rosszabb teljesítményt csak augusztusban (-15,2 százalék) és januárban (-9,6 százalék) hozott össze az ágazat.

Havi szinten még kellemetlenebb számot közölt a statisztikai hivatal, hiszen a 7,3 százalékos októberhez mért zuhanás egyrészt a tavalyi év második legrosszabb adata, másrészt ez sorban a második csökkenés az október 1,9 százalékos mínusz után. Az ágazat teljesítményére jó ideje már leginkább a „fűrészfogazás” jellemző, vagyis nagyon ingadozó a teljesítmény: néhány bővüléssel zárt hónapot rendre egy kisebb-nagyobb visszaesés követ. Arra azonban 2024 tavasza óta nem volt példa, hogy két egymást követő hónap visszaesést hozzon.

Így hosszabb távon nézve a teljesítményt sem lehet minek örülni. A 2021-es év átlagának 91,9 százalékát hozta össze az építőipar novemberben, ami előző egy év során a második legmélyebb gödörnek nevezhető. Ennél nagyobb elmaradás (87,3 százalék) tavaly augusztusban volt, azt megelőzően pedig 2024 októberében (90,6 százalék).

A statisztikai hivatal jelentése alapján a zuhanást főként az egyéb építmények építésének visszaesésével magyarázható. A két építményfőcsoport termelése ugyanis ellentétesen alakult: az épületeké 7,7 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 20 százalékkal csökkent. Utóbbi oka a magas bázis mellett az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 30 százalékos visszaesése volt.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az egyéb építmények építése 9,9 százalékkal csökkent az előző évihez képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 18,7 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Ami az új szerződéseket illeti, novemberben már a korábbinál 5,4 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek az ágazatban, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 9,7 százalékkal csökkent.

Így az építőipari vállalkozások november végi szerződésállománya 47,6 százalékkal haladta meg a 2024. novemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 11,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 82 százalékkal nagyobb volt.

A friss adat ismeretében erősen kétséges, hogy a negyedik negyedévben az ágazat jelentősebb mértékben segíthette a GDP növekedését. Ráadásul a kiskereskedelmi és az ipari adat összképe alapján sem túl kedvezőek a kilátások a tavalyi év utolsó negyedévének gazdasági teljesítményét illetően. A KSH ugyanis csalódást keltő statisztikát közölt mindkét ágazat novemberi teljesítményéről.