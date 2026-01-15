Lázár János azzal vádolja Magyar Pétert, hogy Dubajban van lakása, Magyar pedig Lázárt azzal, hogy neki meg Bécsben és Svájcban

Igazi (!) „igaz/nem igaz”-háború tört ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Lázár János közlekedési miniszter között.

Minden azzal kezdődött, hogy Magyar Péter azt állította, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban is vannak ingatlanjai, Afrikába meg vadászni jár. Erre Lázár beperelte Magyart mondván, hogy ez nem igaz.

Csakhogy Magyar Péter szerint ezt a pert Lázár elbukta. Lázár szerint viszont a bíró az ítéletkor azt mondta, Magyar Péter nem mondott igazat, de „neki ezt lehet”. Lázár János ezt már a Lázárinfón fejtette ki, az említett részt Bohár Dániel tette közzé.

Lázár János ezután azzal vágott vissza, hogy Magyar Péternek meg Dubajban van lakása, ahol a gyerekeivel 2023-ban karácsonyozott.

Na, és erre mit mondott a Tisza, amikor a Telex megkérdezte? Természetesen azt, hogy ez nem igaz. A Tisza Párt kommunikációja a Telexnek Lázár állítására azt írta, hogy sem Magyar Péternek, sem a közeli hozzátartozójának nincs külföldön ingatlan tulajdona.