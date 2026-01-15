Trump szerint Zelenszkij a béke akadálya, nem pedig Putyin

Donald Trump azt mondta a Reutersnek, hogy a békemegállapodást Ukrajna, nem pedig Oroszország akadályozza. Az amerikai elnök az Ovális Irodában adott interjújában azt állította, hogy Vlagyimir Putyin készen áll rá, hogy lezárja a háborút, de Zelenszkij már jóval vonakodóbb.

„Szerintem készen áll a megállapodásra” – mondta az orosz elnökről. „Szerintem Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra” - cizellálta gondolatait Donald Trump.

A kérdésre, hogy miért nem sikerült az Egyesült Államok vezetésével zajló tárgyalásoknak eddig megoldani Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi konfliktusát, Trump egy szóval válaszolt: „Zelenszkij.”

Amikor arról kérdezték, miért gondolja, hogy Zelenszkij fogja vissza a tárgyalásokat, Trump csak annyit mondott: „Egyszerűen azt gondolom, hogy nehezen jut el odáig.”

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij októberben a Fehér Házban. Fotó: HANDOUT/AFP

A béketárgyalások előkészítése során az orosz követeléseknek megfelelő amerikai cél, ami miatt nagy nyomást gyakorolnak Kijevre, hogy Ukrajna mondjon le a Donbasz még általuk ellenőrzött részéről, mely egyben a legjobb megerősített ukrán védvonal, amit az orosz hadseregnek közel négy év alatt sem sikerült bevennie. A tárgyalások legérzékenyebb pontja emellett az Ukrajnának nyújtandó nyugati biztonsági garanciák kérdése. Bár a feltételekben Kijev, Washington és az európai vezetők elviekben megegyeztek, ezek Zelenszkij szerint még nem elég konkrétak, és annak sincs jele, hogy ezeket Putyin is elfogadná.

A jövő héten Trump és Zelenszkij Davosban találkozhat, míg az amerikai tárgyalódelegációt vezető Witkoff és Kushner a Bloomberg értesülése szerint hamarosan újra Moszkvába látogathat - Trump azonban most ezt nem erősítette meg a Reutersnek, mint mondta, ő nem tud ilyen tervekről.