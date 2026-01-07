Zelenszkij szerint nem kapott egyértelmű biztonsági garanciát a szövetségeseitől

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint európai szövetségesei nem adtak számára egyértelmű és megbízható garanciákat arra, hogy egy újabb orosz agresszió esetén megvédenék Ukrajnát – írja a BBC. „Ezt a kérdést felteszem minden partnerünknek, és eddig nem kaptam világos, egyértelmű választ” – mondta szerdán újságíróknak.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

Ezt egy nappal azután mondta, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy csapatokat vezényelnének Ukrajnába, amennyiben megszületik a békemegállapodás Oroszországgal. Azonban a teljes körű biztonsági garanciákról még nem született megállapodás. Az Egyesült Államok pedig a hírek szerint nem írta alá ezt a kötelezettségvállalást a keddi párizsi tárgyalásokon.

A párizsi megbeszélés után, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök azt mondta, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország „katonai központokat hozna létre Ukrajna-szerte” egy jövőbeli invázió elkerülése érdekében. Emmanuel Macron francia elnök később azt mondta, hogy akár több ezer katonát is Ukrajnába telepítenének. Moszkva egyelőre nem kommentálta a bejelentéseket.

Zelenszkij kedden a megállapodást „óriási előrelépésnek” nevezte. Egy nappal később szerdán, azonban már kevésbé volt derűlátó. „Látom az akaratot, a politikai szándékot, és azt is, hogy a partnerek készen állnak erős szankciókra és erős biztonsági garanciákra – mondta, amikor arról kérdezték, hogy az európai országok megvédenék-e Ukrajnát.

„De amíg nincsenek ilyen biztonsági garanciák – jogilag kötelező érvénnyel, parlamenti jóváhagyással, az Egyesült Államok kongresszusának támogatásával –, addig erre a kérdésre nem lehet választ adni. És még ha lennének is, elsősorban akkor is a saját erőnkre kell támaszkodnunk.”

Putyin többször figyelmeztetett arra, hogy az ukrán csapatoknak ki kell vonulniuk Ukrajna teljes keleti Donbasz térségéből, különben Oroszország elfoglalja azt, és elutasított minden kompromisszumot a háború lezárásának módjáról. Zelenszkij eddig kizárta bármilyen terület átadását, ugyanakkor felvetette, hogy Ukrajna visszavonhatná csapatait egy előre egyeztetett vonalig – de csak akkor, ha Oroszország is ugyanezt tenné.