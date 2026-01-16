A CIA igazgatója elment Caracasba, hogy találkozzon Delcy Rodriguezzel

John Ratcliffe, a CIA igazgatója Caracasban találkozott Venezuela ideiglenes vezetőjével, hogy az együttműködésről tárgyaljanak – közölte egy amerikai tisztviselő. Ez a legmagasabb szintű amerikai látogatás azóta, hogy az Egyesült Államok megbuktatta Nicolás Maduro elnököt – írja a Reuters.

Fotó: JIM WATSON/AFP

A lap forrása szerint Ratcliffe csütörtökön, Donald Trump elnök utasítására találkozott Delcy Rodriguezzel, „azzal az üzenettel, hogy az Egyesült Államok javuló munkakapcsolatra számít”. A felek hírszerzési együttműködésről, gazdasági stabilitásról és arról tárgyaltak, hogy Venezuelának meg kell szűnnie „biztonságos menedéknek lenni Amerika ellenségei, különösen a kábítószer-kereskedők számára”.

A látogatás ugyanazon a napon történt, amikor Venezuela ellenzéki vezetője, María Corina Machado átadta Nobel-békedíját Donald Trumpnak a Fehér Házban. Miután Washington elfogta Madurót, eddig tartózkodott attól, hogy nyíltan kijelentse: az ellenzéknek kellene átvennie a hatalmat – noha korábban azt állította, hogy Machado szövetségese nyerte meg a 2024-es választást.

Január elején végül Maduro volt alelnöke, Rodriguez vette át ideiglenes elnökként az ország vezetését. Trump szerdán telefonon beszélt vele; a két vezető külön-külön is pozitívnak nevezte a hívást, annak ellenére, hogy Rodriguez korábban bírálta a Trump-kormányt Maduro „elrablása” miatt. Washington most úgy nyilatkozott, Rodriguez elfogadható ideiglenes vezető a stabilitás megőrzése érdekében.

Az amerikai tisztviselő szerint a kétórás Ratcliffe–Rodriguez-találkozó középpontjában az Egyesült Államok és Venezuela közötti bizalom kiépítése állt. „Az igazgató egyértelművé tette, hogy Venezuela többé nem nyújthat támogatást olyan kábítószer-kereskedőknek, mint a TDA” – mondta a tisztviselő a Tren de Aragua bűnszervezetre utalva.