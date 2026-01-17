Toroczkai a magyarságnak végét látja a Fidesz vagy a Tisza teljhatalmában

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Mi Hazánk évértékelőjén Toroczkai László pártelnök arról beszélt, hogy a Fidesz és a Tisza Párt mögött oligarchák állnak, ott a pénzhatalom és a médiabirodalmaik, ráadásul még „őket tolja az algoritmus”. Azt mondta, hogy az „ellenszél” ellenére a Mi Hazánk fogja harmadik erőként meghatározni a magyarság sorsát.

Toroczkai László évet értékel a Budapest Kongresszusi Központban
Fotó: Toroczkai László/Youtube

Április 12. után, ha nem lesz a Mi Hazánk Mozgalom olyan helyzetben, hogy megakadályozza a másik két politikai erőnek, akár a Fidesznek, akár az úgynevezett Tisza Pártnak a teljhatalmát, akkor a magyarságnak vége” - mondta Toroczkai. Szerinte nem lehet 10 vagy 15 évet adni olyan politikai erőknek, akik „mindig is a globális nagytőke szolgálatában, a magyar néppel, a magyarokkal szemben cselekszenek”.

A Mi Hazánk vezetője a magyarság számára életveszélyesnek értékelte, hogy Moldova elnöke megszavazná, hogy országa Romániához csatlakozzon. Szerinte a román nacionalisták már most olyan térképeket osztogatnak, és árasztják el a világhálót, ahol már nem csak a Moldovai Köztársasággal bővítenék Romániát, hanem a Tiszáig tolnák ki az ország határait. Toroczkai szerint ezt a törekvést csak Oroszország segítségével lehet megakadályozni, mivel a Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság területén orosz katonák állomásoznak.

Azt ígérte, hogy pár éven belül gyarapodó, fejlődő pályára állítják a most beteg, „megbetegített” országot, visszaszerzik az elrabolt vagyont, oligarchaadó vetnek ki, extraprofitadót szednek az „élősködőktől”, és a befolyt összeget a magyar vállalkozóknak, gazdáknak, dolgozóknak, nem pedig a globális cégeknek adják. Toroczkai becslése szerint 3-4 ezer milliárd forintból hajtható végre gyökeres fordulat, amihez „a korrupció kivezetésével éves szinten ezermilliárd forintot tudnánk nyerni”, a bürokráciacsökkentés évi 600, a kormányzati propaganda és a választási osztogatás megszüntetése évi 500-500 milliárdos megtakarítást eredményezne.

POLITIKA Budapest Kongresszusi Központ fidesz oroszország dnyeszter menti moldáv köztársaság Toroczkai László moldova Tisza Párt románia mi hazánk mozgalom
Kapcsolódó cikkek

Moldova elnöke megszavazná, hogy országa Romániához csatlakozzon

Maia Sandu ugyanakkor tisztában van vele, hogy a moldovai lakosság többsége nem osztja az álláspontját.

Inkei Bence
külföld