„Kormányközeli szereplők vették meg az oldalamat, azóta fullba tolják a kretént”

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az online beszélgetésekben az elmúlt hónapokban búvópatakként tör fel újra és újra az a híresztelés, susmus, néhol paranoiától sem mentes inszinuáció, hogy a Fidesz, vagy legalábbis „Fidesz-közeli emberek” Facebook- és Instagram-oldalakat vásárol.

Arra, hogy egy Facebook-oldal idővel irányt vált, vagy hogy az oldalakat úgy adják- veszik, mint a használt holmit, korábban is volt példa. A kampányhajrához közeledve viszont felerősödni látszik a félelem, hogy a hagyományos médiatermékek megszerzése után, a politikai hirdetések kiesésével a kisebb-nagyobb követőtáborral rendelkező hobbicsatornák kerülhetnek sorra.

Ezeknek a híreszteléseknek hol erősebb, hol gyengébb a ténybeli alapja. Ebben a cikkben egykori és jelenlegi adminisztrátorokat megkeresve szálaztuk szét, melyik csatornával mi történt.

Comingout: Napiartúr

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA Meme Unió fidesz Ponciusz Pilátusz Megmondja BMW E6061 Fórum Tisza Párt Kókány Sufni Tuning Napiartúr illiberal memes telex
Kapcsolódó cikkek

Bekebelezte a Blikket a NER

Öt hónappal a választás előtt a Mészáros Lőrinc pénzelte Indamedia felvásárolta a svájci tulajdonban állt Ringier portfólióját. Vaszily Miklós keze alatt gigantikus médiapiaci konszern épül.

Rényi Pál Dániel
Média

A Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel

Ha át is csúsznak majd politikai reklámok a techcégek amúgy sem túl jól működő szűrőin, kampányt építeni erre nem lehet. Márpedig a Fidesz eddig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően sokat hirdetett. Új stratégia jön?

Német Szilvi
Média

Orbán összegyúrta a migrációt és a háborút, és megalkotta a rettegtetés új szintjét

Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.

Windisch Judit
POLITIKA