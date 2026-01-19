„Kormányközeli szereplők vették meg az oldalamat, azóta fullba tolják a kretént”

Az online beszélgetésekben az elmúlt hónapokban búvópatakként tör fel újra és újra az a híresztelés, susmus, néhol paranoiától sem mentes inszinuáció, hogy a Fidesz, vagy legalábbis „Fidesz-közeli emberek” Facebook- és Instagram-oldalakat vásárol.
Arra, hogy egy Facebook-oldal idővel irányt vált, vagy hogy az oldalakat úgy adják- veszik, mint a használt holmit, korábban is volt példa. A kampányhajrához közeledve viszont felerősödni látszik a félelem, hogy a hagyományos médiatermékek megszerzése után, a politikai hirdetések kiesésével a kisebb-nagyobb követőtáborral rendelkező hobbicsatornák kerülhetnek sorra.
Ezeknek a híreszteléseknek hol erősebb, hol gyengébb a ténybeli alapja. Ebben a cikkben egykori és jelenlegi adminisztrátorokat megkeresve szálaztuk szét, melyik csatornával mi történt.
Öt hónappal a választás előtt a Mészáros Lőrinc pénzelte Indamedia felvásárolta a svájci tulajdonban állt Ringier portfólióját. Vaszily Miklós keze alatt gigantikus médiapiaci konszern épül.
Ha át is csúsznak majd politikai reklámok a techcégek amúgy sem túl jól működő szűrőin, kampányt építeni erre nem lehet. Márpedig a Fidesz eddig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően sokat hirdetett. Új stratégia jön?
Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.