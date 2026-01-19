Visszaszólt a bíróság az őket politikai elfogultsággal vádló kormánymédiának

Pénteki ítéletében a Debreceni Törvényszék Magyar Péter javára ítélt a kormánymédia legnagyobb kiadója, a Mediaworks elleni perben. A Tisza elnöke azért perelte be a kormánymédia legnagyobb kiadóját, mert a Magyar Nemzet és a HAON több cikkben is „Poloska Peti”-nek nevezték, illetve elpusztítandó rovarként ábrázolták.

Az ítélet ellen HAON egy név nélkül jegyzett cikkben kelt ki, amiben a Törvényszéket politikai elfogultsággal vádolták. A Mediaworks hajdú-bihari lapja azt állította, hogy eleve azért tárgyalták Debrecenben az ügyet, hogy Magyarnak kedvezzenek. A bíróság hétfői közleményében emlékeztetnek, hogy az eljárásjogi törvény egyértelműen kijelöli, hol kell tárgyalni a sajtópereket.

„A Debreceni Törvényszék határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben döntéseit, bíráit mindenféle transzparens leírás nélkül elfogultsággal vádolják!” – írják. Azt is hozzáteszik,

a cikk „azt sugallja, hogy a debreceni igazságszolgáltatás nem független, ez így alkalmas a bírói tekintély aláásására, és a bíróságokba vetett közbizalom megingatására. Ezt a Debreceni Törvényszék határozottan visszautasítja.”

A Debreceni Törvényszék ítélete szerint a Mediaworks azzal, hogy „Poloska Peti”-nek nevezték, illetve elpusztítandó rovarként ábrázolták Magyart, megsértették a becsület védelméhez és emberi méltóságához fűződő emberi jogait. A bíróság rendkívül súlyos jogsértésnek ítélte a lapokban megjelenteket, ezért bocsánatkérésre, valamint sérelemdíj fizetésére kötelezte a kiadót.

A bíróság a Mediaworksot eltiltotta attól is, hogy Magyart poloskának nevezzék, ahhoz hasonlítsák vagy akként ábrázolják, vagy hogy azt írják, őt el kell takarítani a normális élet útjából.