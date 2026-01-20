Vlad román vezérkari főnök szerint a lakosságnak fel kell készülnie „egy háborús erőfeszítés támogatására”

Gheorghita Vlad (jobb) román vezérkari főnök, itt éppen a török kollégával Ankarában. Fotó: ASMAIL KAPLAN/Anadolu via AFP

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie „egy háborús erőfeszítés támogatására” – erről beszélt Gheorghita Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.

A román vezérkari főnök elmondta, hogy a védelmi minisztérium számos felkészítő program indítását tervezi az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel (IGSU) közösen. Arról is beszélt, hogy a román hadsereg idén 1000-2000 önkéntes fiatal katonai kiképzését tervezi, de évi 10 000 fiatal kiképzésére van kapacitása.

Hozzátette, hogy Oroszország kiszámíthatatlan állami szereplő, de meg van róla győződve, hogy Románia a szövetségeseivel megfelelő választ tudna adni egy esetleges támadásra.

Nem csak Románia készül arra, hogy Oroszország a közeli jövőben megtámadhat egy NATO-tagországot. Horvátországban nemrég újra bevezették a sorkatonaságot, Norvégiában pedig ezreket értesítettek, hogy háborúban a hadsereg lefoglalhatja a javaikat.

Alexus Grynkewich tábornokot az újságírók arról kérdezték, hogy veszélyben van-e a NATO Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentései miatt, és az Egyesült Államok kiléphet-e az észak-atlanti szövetségből. A tábornok kitért a válasz elől, azt mondta: a grönlandi téma politikai kérdés, a hadsereg a NATO a fenyegetésekkel szembeni védelemre és az elrettentésre összpontosít, ahogy mindig is tette.

Hozzátette, nagyon bízik abban, hogy Oroszországot a román hadsereg felkészültségi szintje visszatartja egy szövetséges tagállam megtámadásától.