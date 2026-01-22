Magyar Péter: Amikor Kapitány István találkozott Donald Trumppal a Fehér Házban, nem íratott alá baseballsapkát

„Eleve nem szeretem a baseballsapkákat” – mondta Magyar Péter a Válasz Online-nak adott interjújában, mikor arról kérdezték, miniszterelnökként ő is kérne-e aláírást Donald Trump amerikai elnöktől az ikonikus piros kampánysapkára.

Magyar szerint a diplomáciában nem barátságokra van szükség, „hanem pragmatizmusra, nemzeti érdek képviseletére, kompromisszumokra, szövetségi rendszerekre, szövetségesekre”. Szerinte Orbán Viktor szövetségesei sem valódi barátok.

Példának hozta a Benes-dekrétumok ügyét, az általa erősen kritizált Robert Fico kormányát, amely „börtönnel fenyegeti a magyarokat a felvidéken”. A Benes-dekrétumokra azt mondta, nem lenne szabad létezniük, de a részéről nem ragadt le az egyszerű üzengetés szintjén, mert a Tiszának sikerült elérnie azt is, hogy az Európai Parlament is foglalkozzon a kérdéssel.

„Orbán Viktor úgy gondolja, hogy ha valamit mondanak, akkora azt ő neki ígérik. De ez nem így van, mint ahogy nem is a kormány fizeti ki a januári rezsistopot, hanem az emberek. Meg fogja látni, hogy működik a naprendszer nélküle is” – mondta Magyar, aki elismerte, hogy az átalakuló világban új tárgyalási módszerek vannak, de szerinte Magyarországnak továbbra is érdeke, hogy a szövetségi rendszerei – például az EU és a V4-ek – erősek legyenek.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Felhozta példának azt is, hogy amikor Kapitány István találkozott korábban a Fehér Házban Donald Trumppal, akkor nem íratott alá vele baseballsapkát, de így is jó benyomást tettek egymásra. (Kapitány István korábban a Shell olajvállalatnál viselt fontos pozíciót.)

A pártelnök az energiapolitikáról is beszélt, arról hogy a magyar vállalatok és az ország lakosságának egy részére nem vonatkozik a rezsicsökkentés, így sokan az európai átlagnál lényegesen többet fizetnek az energiáért. Magyar szerint még a – Tisza által megtartani tervezett – rezsicsökkentéssel együtt is nagy az energiaszegénység az országban, miközben szerinte az állam nem vásárolja más országoknál olcsóbban az olajat.

Azt mondta, fontosnak tartja az energiabiztonságot és azt is, hogy olcsó legyen az energia. Ehhez szükségesnek tartja a diverzifikációt, ami a kormány állításával ellentétben az európai országoknál bevált, mert ott a cégek és a lakosság is olcsóbban jut hozzá az energiához, mint Magyarországon. Azt mondta, uniós forrásokat is felhasználnának az energiaforrások diverzifikálásához.

„Nem azt jelenti az oroszokról való leválás 2035-ig, hogy az ember nem vesz orosz olajat vagy orosz gázt” – mondta, hozzátéve, hogy mindig a legjobb lehetőséget kell választani. „Viszont az az álmoskönyvek szerint nem jó, hogy ha egy országnak a kitettsége nukleárisban száz százalékos, kőolajban kilencven százalékos és gázban óriási. Mert akkor nincs alkupozíciód. Ha valaki egyszer úgy kel fel a Kremlben, hogy elcsavarja (...), akkor nincs energiád.”

