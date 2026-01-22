Tyúkól#60: Hol van a gyásznak helye?

A perinatális veszteség a mai napig jócskán elhallgatott téma, ami jóval többeket érint, mint gondolnánk. Miért nem beszélünk róla, miért tabusítjuk? Van helye a gyásznak? És ha igen, hol? Miben segíthet az emlékezés, és miben az, ha ezt helyhez tudjuk kötni? Többek közt ezekről a kérdésekről is beszélgetünk Koller Margit szobrászművésszel.

Az enyhülés tere – Helyteremtés a perinatális gyászban érintetteknek című projekt az ISBN+ galériában február 4-ig tekinthető meg, aznap tárlatvezetés is lesz, addig nyitvatartási időben lehet megnézni.

00:20 Egy nem túl vidám, de annál fontosabb témáról fogunk beszélgetni, a gyászról, azon belül is a perinatális gyászról.

01:50 A perinatális gyász körébe tartozhat minden olyan veszteségélmény, ami a terhesség és a szülés környékén jelentkezik.

05:05 A gyászt tudatosan eltávolította magától az emberiség, de az intézménybe költözésnek vitathatatlan érdemei is vannak.

07:50 A túlterhelt egészségügyi rendszerben szinte lehetetlen elkerülni a fájó mondatokat, amiknek viszont fizikai lenyomatuk maradhat.

15:40 Lehetnének mindenki számára ismert protokollok arra vonatkozóan, hogy mit lehet mondani egy adott helyzetben, mi oké és mi nem az.

19:45 Egy ilyen veszteség egy kisebb közösséget, a teljes környezetet meg tudja rázni. Hol van lehetőség a támogatásra ilyen helyzetben?

24:15 Egy dedikált tér segíthet a megélésben és a feldolgozásban.

25:20 Hogyan lehet biztonságos teret létrehozni egy fájdalomnak vagy egy traumának vagy egy gyásznak?

33:10 „Te is anya vagy.”

36:30 A férfiak gyászfeldolgozása is elképesztően blokkolva van az erős férfikép hazugsága által. Ez eltolja a gyászukat.

39:55 Kié a gyász? Közügy vagy magánügy? Ki lehet vinni közterületre?

40:40 Az elfojtás helyett a szembenézés kultúrája kezd terjedni.

47:25 A gyászt feldolgozni drága dolog.

54:30 Mennyire nincsenek reprezentálva a nők és a női problémák a köztereken.

