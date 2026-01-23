4 milliárdért szerette volna megtudni Rogán Antal, mit gondolunk a Tisza-adóról

Némileg szűkszavú, de annál több magyar forintról szóló táblázat jelent meg a kormány hivatalos honlapján, ide is teszem, hogy lehessen böngészni:
Az adóemelésekről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatást a Miniszterelnöki Kabinetiroda (értsd: Rogán Antal) adta ki - vette észre a hvg.hu. Kiderül belőle, hogy csaknem 3,6 milliárd forintért szerződnek a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt.-vel, akik a konzultációs küldemények összeállítására, a nyomdai borítékok előállítására, és ezek kiküldésére vállalkoztak, 3 milliárd 593 millió 279 ezer 079 forintért, míg a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. (mindkettő Balásy Gyula cége) a nyilatkozat, a miniszterelnöki levél és a kérdőív kinyomtatását vállalta, 401 millió 152 ezer 360 forintért.
Azt már korábban is tudtuk, hogy Balásyt is megterhelte az infláció, ennek a konzultációnak a legyártása ugyanis 50 millió forinttal többe került, mint az előző, Voks2025 szavazólapjai.
Érdekesség: a minap a Kabinetiroda még nem akarta elárulni, hogy pontosan mennyibe is került a Tisza-adós konzultálás, arra hivatkoztak, hogy ezeknek az adatoknak a kiadása aránytalan nehézséget okozna a tárcának, ezért annak megismerését csak személyes betekintéssel tudják biztosítani. Ehhez képest rakták most ki a honlapra a kétsoros táblázatot.
Orbán Viktor miniszterelnök még szeptemberben, a kötcsei pikniken jelentette be, hogy nemzeti konzultációt indítanak „a Tisza adóemelési terveiről”, miután augusztus 26-án a kormányközeli Indexen ismeretlen szerzővel megjelent egy anyag, amiben bemutattak egy kétoldalas feljegyzést, amit állítólag a Gazdasági Kabinet készített a Tisza Párt vezetésének a többkulcsos, 33 százalékos felső szintű adórendszer bevezetéséről. A lap azt állította, a papír a Tisza Párt adóterveit mutatja be. Az Index cikkét és az abban szereplő, rejtélyes dokumentumot lelkesen osztották tovább a Fidesz politikusai, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter másnapra kiszámolta, hogy „a Tisza új adózási rendszere mintegy 1.300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből”, és készített egy kalkulátort, ami alapján már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul járna, ezt követően pedig jó ideig a csapból is a Tisza-adóról szóló kormányzati nyilatkozatok folytak (a teljes eszköztárat ebben a cikkünkben mutattuk be).
A Tisza perelt, a Fővárosi Törvényszék pedig első fokon két, az Index elleni perben is nekik adott igazat.
Mindez persze nem gátolta meg a kormányt a konzultálásban.
5 kérdést tettek fel, 1,6 millióan válaszoltak, most már azt is tudjuk, hogy 4 milliárd forintba került az egész procedúra, vagyis visszaküldött kérdőívenként nagyjából 2500 forintba fájt a dolog. Az eredmények itt szemlélhetők meg.
Nem árulták el Rogánék, mennyiért hirdették a Tisza állítólagos adótervei elleni a kampánykonzultációt, de az kiderült, mennyiért nyomtatták a „kérdőíveket”.
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.
Magyar Péter bejelentése szerint a Mészáros-közeli lap a bíróságon nem tudta bebizonyítani, hogy a Tisza Párt titkos programjaként beállított papíroknak bármi közük lenne a Tisza Párthoz.