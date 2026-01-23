4 milliárdért szerette volna megtudni Rogán Antal, mit gondolunk a Tisza-adóról

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Némileg szűkszavú, de annál több magyar forintról szóló táblázat jelent meg a kormány hivatalos honlapján, ide is teszem, hogy lehessen böngészni:

Majdnem 3,6 milliárd ide, 400 millió (meg egy kicsi) oda
Fotó: kormany.hu

Az adóemelésekről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatást a Miniszterelnöki Kabinetiroda (értsd: Rogán Antal) adta ki - vette észre a hvg.hu. Kiderül belőle, hogy csaknem 3,6 milliárd forintért szerződnek a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt.-vel, akik a konzultációs küldemények összeállítására, a nyomdai borítékok előállítására, és ezek kiküldésére vállalkoztak, 3 milliárd 593 millió 279 ezer 079 forintért, míg a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. (mindkettő Balásy Gyula cége) a nyilatkozat, a miniszterelnöki levél és a kérdőív kinyomtatását vállalta, 401 millió 152 ezer 360 forintért.

Azt már korábban is tudtuk, hogy Balásyt is megterhelte az infláció, ennek a konzultációnak a legyártása ugyanis 50 millió forinttal többe került, mint az előző, Voks2025 szavazólapjai.

Érdekesség: a minap a Kabinetiroda még nem akarta elárulni, hogy pontosan mennyibe is került a Tisza-adós konzultálás, arra hivatkoztak, hogy ezeknek az adatoknak a kiadása aránytalan nehézséget okozna a tárcának, ezért annak megismerését csak személyes betekintéssel tudják biztosítani. Ehhez képest rakták most ki a honlapra a kétsoros táblázatot.

Rogán Antal valamit megtekint. Nem örül neki.
Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor miniszterelnök még szeptemberben, a kötcsei pikniken jelentette be, hogy nemzeti konzultációt indítanak „a Tisza adóemelési terveiről”, miután augusztus 26-án a kormányközeli Indexen ismeretlen szerzővel megjelent egy anyag, amiben bemutattak egy kétoldalas feljegyzést, amit állítólag a Gazdasági Kabinet készített a Tisza Párt vezetésének a többkulcsos, 33 százalékos felső szintű adórendszer bevezetéséről. A lap azt állította, a papír a Tisza Párt adóterveit mutatja be. Az Index cikkét és az abban szereplő, rejtélyes dokumentumot lelkesen osztották tovább a Fidesz politikusai, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter másnapra kiszámolta, hogy „a Tisza új adózási rendszere mintegy 1.300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből”, és készített egy kalkulátort, ami alapján már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul járna, ezt követően pedig jó ideig a csapból is a Tisza-adóról szóló kormányzati nyilatkozatok folytak (a teljes eszköztárat ebben a cikkünkben mutattuk be).

A Tisza perelt, a Fővárosi Törvényszék pedig első fokon két, az Index elleni perben is nekik adott igazat.

Mindez persze nem gátolta meg a kormányt a konzultálásban.

5 kérdést tettek fel, 1,6 millióan válaszoltak, most már azt is tudjuk, hogy 4 milliárd forintba került az egész procedúra, vagyis visszaküldött kérdőívenként nagyjából 2500 forintba fájt a dolog. Az eredmények itt szemlélhetők meg.

POLITIKA balásy gyula fidesz Rogán Antal Lounge Design Kft Tisza Párt index nagy márton new land media kft orbán viktor Digitális Magyarország Ügynökség Zrt
Kapcsolódó cikkek

Balásy Gyulát is megterheli az infláció: 15%-ot kellett drágítania a nemzeti konzultációs íveken

Nem árulták el Rogánék, mennyiért hirdették a Tisza állítólagos adótervei elleni a kampánykonzultációt, de az kiderült, mennyiért nyomtatták a „kérdőíveket”.

Kolozsi Ádám
belföld

A Tisza-adó miatt levágják a Jézuska fejét – így állt össze totális kampánnyá az Indexen bemutatott tervhamisítvány

Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.

Herczeg Márk
POLITIKA

Egy hét alatt két pert bukott el az Index a Tisza Párttal szemben

Magyar Péter bejelentése szerint a Mészáros-közeli lap a bíróságon nem tudta bebizonyítani, hogy a Tisza Párt titkos programjaként beállított papíroknak bármi közük lenne a Tisza Párthoz.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA