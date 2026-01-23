Amerikai többségű cégbe szervezik ki a TikTokot

A TikTok kínai tulajdonosa, a ByteDance megállapodott egy többségi amerikai tulajdonú vegyesvállalat létrehozásáról, amellyel elkerülhető az alkalmazás amerikai betiltása. Az új cég, a TikTok USDS Joint Venture az amerikai felhasználók adatait, az alkalmazást és a tartalomajánló algoritmust kezeli majd, miközben a ByteDance 19,9 százalékos kisebbségi tulajdonrészt tart meg.

A megállapodás a 2020 óta húzódó politikai és jogi viták lezárását jelenti, amelyek nemzetbiztonsági aggályok miatt indultak el. Donald Trump üdvözölte az üzletet, és azt mondta, az megfelel a 2024-ben elfogadott, vagyonleválasztást előíró amerikai törvénynek. Trump korábban azzal érvelt, hogy a TikTok fontos szerepet játszott politikai sikereiben, és az alkalmazás amerikai működésének megőrzését nyíltan támogatta.

A konstrukció szerint amerikai és nemzetközi befektetők birtokolják a vállalat 80,1 százalékát, az irányító befektetők között szerepel az Oracle, a Silver Lake és az MGX. A megállapodást amerikai kormányzati források szerint az Egyesült Államok és Kína is jóváhagyta. A vegyesvállalat fogja üzemeltetni a TikTok amerikai alkalmazását, de az üzlet több részlete – például a ByteDance és az új cég közötti pontos üzleti viszony – továbbra sem nyilvános.

A TikTok közlése szerint az amerikai felhasználói adatokat és az algoritmust az Oracle amerikai felhőinfrastruktúrájában tárolják és védik, a tartalomajánló rendszert pedig kifejezetten amerikai adatokon tanítják és frissítik. A bevételtermelő üzletágak, így a hirdetések és az e-kereskedelem ugyanakkor egy külön, teljes egészében a ByteDance tulajdonában lévő egységhez kerülnek, vagyis a kínai cég továbbra is megtartja a pénzügyi kontrollt.

(Reuters)