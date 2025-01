Trump egyik első intézkedése a TikTok megmentése lehet

A megválasztott amerikai elnök arra készül, hogy beiktatása után egy elnöki rendelettel 60–90 napra felfüggeszti a TikTok betiltására vagy eladására vonatkozó törvény végrehajtását, írja a Washington Post meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. Így ezalatt tárgyalni tudnának a kínai app eladásról vagy egy alternatív megoldásról. A tavaly kétpárti támogatással elfogadott törvény alapján most vasárnap tiltanák le az egész Egyesült Államok területén a TikTokot, mivel a kínai tulajdonos, a ByteDance nem adta el az alkalmazást valamelyik amerikai vállalatnak.

A lap szerint Trump a népszerű alkalmazás megmentőjeként szeretne fellépni. Bár az első elnöki ciklusa alatt ő is megpróbálta betiltani a kínai appot, közben rájött, hogy itt az amerikai techcégek megkerülésével érheti el a fiatal szavazókat. A több mint 14 millió követővel rendelkező TikTok-fiókján is többször megígérte, hogy ha megválasztják, megmenti az appot. Pár hete a TikTok vezérigazgatójával, Shou Zi Chew-vel is találkozott floridai birtokán.

Ugyanakkor egyelőre nem világos, hogyan tudná ezt megoldani jogszerűen. A jogászok szerint kérdéses, hogy egy elnöki rendelettel teljesen felül lehet-e írni egy kétpárti támogatással elfogadott törvényt.

A Legfelsőbb Bíróság, amely a múlt héten tárgyalta a TikTok törvény elleni kifogását, várhatóan engedélyezi a törvény tervezett végrehajtását, bár hivatalos döntést még nem hozott. A törvény célja, hogy kezelje az Igazságügyi Minisztérium aggodalmait, miszerint a kínai kormány titokban felhasználhatná az alkalmazást amerikaiak megfigyelésére vagy propaganda terjesztésére.

Közben a TikTok már készül a vasárnapi betiltásra, a tervek szerint a felhasználókat egy felugró ablak egy olyan oldalra irányítja, ahol a tiltásról kapnak tájékoztatást. Valamint lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy letölthessék az összes adatukat. Ha a tiltást később visszavonják, a TikTok viszonylag rövid időn belül képes lesz helyreállítani a szolgáltatást.

A Bloomberg korábban arról írt, hogy a kínai kormányzati tisztviselők tárgyaltak Elon Muskkal TikTok amerikai műveleteinek megvásárlásáról, de a TikTok ezt „teljes fikciónak” minősítette. Musk már így is jelentős adósságokat görget maga előtt a Twitter felvásárlása miatt. Ogyanakkor a ByteDance-nél nem tartják teljesen lehetetlennek, hogy a TikTok „egy nagy alku vagy tárgyalás részévé válhatna az Egyesült Államok és Kína között”.