Semmi nem tart örökké: tömegek búcsúztatták Japán utolsó pandáit

ÁLLAT
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Tömegesen búcsúztatták a japán rajongók az ország utolsó két pandáját, mielőtt az állatokat visszaszállítják Kínába. A Xiao Xiao és Lei Lei nevű ikerbocsok kedden hagyják el a tokiói Ueno Állatkertet. Bár a japán fővárosban születtek, az úgynevezett pandadiplomácia szabályai szerint a pandák tulajdonjoga Kínát illeti meg. A két panda távozásával Japán több mint öt évtized után először marad pandák nélkül.

A pandák búcsúzása előtt már hetekkel (!) hosszú sorok alakultak ki, az állatkertnek konkrétan ki kellett sorsolnia, kik azok a szerencsések, akik még megnézhetik őket.

Lei Lei eddig Japánban élt, keddtől irány Kína
Fotó: STR/AFP

A gondozók szerint a testvérek személyisége eltérő: Xiao Xiao félénk, míg húga, Lei Lei bátor, és gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz. A két panda 2021-ben született az Ueno Állatkertben, anyjuk Shin Shin, apjuk Ri Ri. A szülőket 2024-ben szállították vissza Kínába.

A Japán és Kína közt közelmúltban újra fellángoló feszültségek nem elsősorban a pandákhoz kötődnek. Szanae Takaicsi japán miniszterelnök kijelentései – amelyek szerint egy kínai invázió Tajvan ellen katonai választ válthatna ki Japán részéről – felháborodást váltottak ki Kínában. Peking gazdasági nyomásgyakorlással reagált, csökkentette például a Japánba menő járatokat, és az állampolgárait óva intette a japán utazástól. A Kínából érkező turisták száma ennek megfelelően csaknem a felére csökkent az előző év azonos időszakához képest. A kínai hatóságok felfüggesztették a tengeri élelmiszerek importját, és megtiltották a katonai felhasználású ritkaföldfémek exportját is.

Mindeközben Takaicsi japán miniszterelnök február 8-ra előrehozott választást írt ki, elemzők szerint azért, hogy megerősítse pozícióját számos politikai kérdésben, köztük a Kínával szembeni keményebb fellépésben is.

Látogatók nézik Xiao Xiao-t
Fotó: KOTARO NUMATA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Tavaly Kína négy pandát is visszahívott egy japán kisváros állatkertjéből, amely nagymértékben a panda-turizmusra támaszkodott. A Japán déli partvidékén fekvő üdülővárosban, Shirahamában a pandabizniszre építő üzletek rendkívül nehéz helyzetbe kerülzek. Van olyan szakértő, aki szerint a shirahamai pandák visszahívása szintén összefügghet Tajvannal: Shirahamában ugyanis egy Tajvan-barát álláspontot képviselő polgármestert választottak meg.

Decemberben bővebben is írtunk a kínai pandadiplomáciáról, mivel már akkor lehetett tudni, hogy Japánt megfosztják a pandáktól, ez a cikk itt olvasható. (via CNN)

ÁLLAT pandadiplomácia peking Ueno Állatkert tajvan Ri Ri Shin Shin kína Lei Lei shirahama Xiao Xiao Japán Szanae Takaicsi Xiang Xiang
Kapcsolódó cikkek

Kína pandamegvonással büntetheti Japánt a diplomáciai feszültségek miatt

A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.

Takács Lili
ÁLLAT