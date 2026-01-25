Semmi nem tart örökké: tömegek búcsúztatták Japán utolsó pandáit

Tömegesen búcsúztatták a japán rajongók az ország utolsó két pandáját, mielőtt az állatokat visszaszállítják Kínába. A Xiao Xiao és Lei Lei nevű ikerbocsok kedden hagyják el a tokiói Ueno Állatkertet. Bár a japán fővárosban születtek, az úgynevezett pandadiplomácia szabályai szerint a pandák tulajdonjoga Kínát illeti meg. A két panda távozásával Japán több mint öt évtized után először marad pandák nélkül.

A pandák búcsúzása előtt már hetekkel (!) hosszú sorok alakultak ki, az állatkertnek konkrétan ki kellett sorsolnia, kik azok a szerencsések, akik még megnézhetik őket.

Lei Lei eddig Japánban élt, keddtől irány Kína Fotó: STR/AFP

A gondozók szerint a testvérek személyisége eltérő: Xiao Xiao félénk, míg húga, Lei Lei bátor, és gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz. A két panda 2021-ben született az Ueno Állatkertben, anyjuk Shin Shin, apjuk Ri Ri. A szülőket 2024-ben szállították vissza Kínába.

A Japán és Kína közt közelmúltban újra fellángoló feszültségek nem elsősorban a pandákhoz kötődnek. Szanae Takaicsi japán miniszterelnök kijelentései – amelyek szerint egy kínai invázió Tajvan ellen katonai választ válthatna ki Japán részéről – felháborodást váltottak ki Kínában. Peking gazdasági nyomásgyakorlással reagált, csökkentette például a Japánba menő járatokat, és az állampolgárait óva intette a japán utazástól. A Kínából érkező turisták száma ennek megfelelően csaknem a felére csökkent az előző év azonos időszakához képest. A kínai hatóságok felfüggesztették a tengeri élelmiszerek importját, és megtiltották a katonai felhasználású ritkaföldfémek exportját is.

Mindeközben Takaicsi japán miniszterelnök február 8-ra előrehozott választást írt ki, elemzők szerint azért, hogy megerősítse pozícióját számos politikai kérdésben, köztük a Kínával szembeni keményebb fellépésben is.

Látogatók nézik Xiao Xiao-t Fotó: KOTARO NUMATA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Tavaly Kína négy pandát is visszahívott egy japán kisváros állatkertjéből, amely nagymértékben a panda-turizmusra támaszkodott. A Japán déli partvidékén fekvő üdülővárosban, Shirahamában a pandabizniszre építő üzletek rendkívül nehéz helyzetbe kerülzek. Van olyan szakértő, aki szerint a shirahamai pandák visszahívása szintén összefügghet Tajvannal: Shirahamában ugyanis egy Tajvan-barát álláspontot képviselő polgármestert választottak meg.

Decemberben bővebben is írtunk a kínai pandadiplomáciáról, mivel már akkor lehetett tudni, hogy Japánt megfosztják a pandáktól, ez a cikk itt olvasható. (via CNN)