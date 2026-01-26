Ilyen is van: civilek petíciója és a Tisza védte meg a balatonszemesi focipályát a Fidesztől

A Balatontól alig 150-200 méterre fekvő focipálya helyére akart építeni valamit a balatonszemesi önkormányzat. Hogy mit, azt pontosan ők sem tudták.

A civilek gyanút fogtak, petíciót indítottak, az országgyűlési választókerület tiszás jelöltje is megjelent egy kamerával.

A polgármester még aznap odament egy másik kamerával, és „rendkívüli tájékoztatót” tartott.

Nagy építkezések tanúja volt a balatonszemesi focipálya az elmúlt években, de eddig mindent sikerült túlélnie.

Nagyon jó helyen fekszik, a Balaton partjától alig 150-200 méternyire. Valamikor hatalmas fák választották csak el a tótól, meg egy kerítés, itt volt ugyanis a Lidó kemping. Ma már nincs ott, rendesen beépült a terület, négy-öt apartmanházat is felhúztak: ott van a Szemespart a Lidó kemping, egy másik az OTP-vitorlástelep helyén, a Szemesbay Resort a Hattyú kemping telkén, a Marina a móló előtt, de a régi Vigadó helyén is lett egy. (Lásd borítóképünket a cím fölött.)

Talán nem független a focipálya előtti Balaton-part beépítésétől, hogy Takács József polgármester 2019-es távozása után – a veje drogot terített a környéken – három fideszes polgármester következett gyors egymásutánban. Szomorú Szilárd 2020-ban mondott le, miután azt írta: „Mindenkinek látható és érezhető, hogy óriási a feszültség településünkön”. Hozzá hasonlóan az őt követő Németh Kornélné sem indult már újra, majd 2024 nyarán nyert zsinórban a harmadik fideszes polgármester-jelölt, Iváncsics Zsolt.

A hollandoknak is tetszett

Eleink még úgy építették az ilyen focipályákat, hogy közel legyenek a parthoz, a meccs után lehessen csobbanni egyet (vagy siklani a jégen). Csakhogy felértékelődtek ezek a területek, így több településen is felmerült a focipálya beszántása. Tudathasadásos állapot lehet ilyen típusú NER-es ingatlanbizniszben utazni manapság, szereted a Fideszt, tehát szeretned kell a futballt is, de szereted a pénzt is, és ahhoz, hogy még több legyen belőle, szívesen beépítenéd a jó helyen fekvő pályát.

Ezzel együtt senki ne higgye, hogy újkeletű jelenség ez. A Fidesz még csak egy kormányzásra készülő ellenzéki párt volt, 1997-et írtunk, amikor már felmerült a szemesi focipálya felszámolása. Holland befektetők akartak üdülőfalut építeni, a pálya és a szabadstrand három hektáros területét nézték ki. Az önkormányzat döntött is, az iskola mögötti területen legyen az új pálya. Akkoriban ez a gondoskodás nem volt mindennapos, rengeteg pálya szűnt meg az országban a rendszerváltás környékén anélkül, hogy új létesült volna helyette.

A holland üdülőfaluból nem lett semmi, a többi Balaton-parti apartmanház viszont felépült, hiába tiltakoztak az ott élők és a nyaralótulajdonosok. Az önkormányzat széttárta a karját: kell a pénz, és legalább a partot nem zárják el a helyiek elől ezek az apartmanok, mint sok más településen.

Tizenöt nézőnek luxus