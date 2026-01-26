Trump szerint a demokraták okozta káosz miatt történtek halálesetek

Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama „szívszorító tragédiának” és „minden amerikai számára, pártállástól függetlenül, figyelmeztető jelnek” nevezték a határőrség ügynökei által a hétvégén, Minnesotában elkövetett gyilkosságot. Az Obama házaspár szerint a történtek azt mutatják, hogy az Egyesült Államok „alapvető értékei egyre inkább támadásnak vannak kitéve”.

A Guardian szerint közös nyilatkozatukban úgy fogalmaztak, hogy a szövetségi bűnüldöző és bevándorlási ügynökök nem törvényesen és felelősségteljesen járnak el Minnesotában, és céljuk csupán „egy nagy amerikai város lakóinak megfélemlítése, zaklatása, provokálása és veszélyeztetése”.

A házaspár felszólította az amerikaiakat, hogy támogassák a békés tüntetéseket Minneapolisban és az ország más részein. „Mindannyiunknak fel kell emelni a hangunkat az igazságtalanság ellen, megvédeni alapvető szabadságjogainkat és felelősségre vonni kormányunkat.”

Egy másik volt, demokrata amerikai elnök is felszólalt a témában: Bill Clinton szintén elítélte Renée Good és Alex Pretti meggyilkolását, és Obamáékhoz hasonlóan ő is úgy fogalmazott, az amerikaiaknak fel kell emelniük a hangjukat. „Mutassák meg, hogy nemzetünk még mindig a népé.”

Clinton azt mondta, Minneapolisban olyan szörnyűségek történtek, amikről soha nem gondolta volna, hogy Amerikában megeshetnek.

„Mindez elfogadhatatlan, és el kellett volna kerülni. A helyzetet pedig rontja, hogy a felelősök hazudtak nekünk, azt mondták, ne higgyünk a saját szemünknek, és egyre agresszívabb és ellenségesebb taktikákat alkalmaztak, beleértve a helyi hatóságok nyomozásának akadályozását is. Egy élet során csak néhány olyan pillanat adódik, amikor döntéseink és cselekedeteink meghatározzák a következő évek történelmét. Ez egy ilyen ilyen pillanat. Ha 250 év után feladjuk szabadságjogainkat, lehet, hogy soha többé nem kapjuk vissza őket.”

De már a republikánusok között is vannak, akik felszólaltak a történtek után. Követeli a hétvégi gyilkosság kivizsgálását Phil Scott vermonti republikánus kormányzó és Pete Ricketts nebraskai szenátor, de még fegyverbarát szervezetek is. Bill Cassidy republikánus amerikai szenátor szerint az ICE és az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) „hitelessége forog kockán”. Cassidy az X-en közzétett bejegyzésében írta azt, hogy „teljes körű közös szövetségi és állami nyomozásra van szükség”, miután január 7-én egy ICE-tiszt lelőtte Renée Goodot, január 24-én pedig határőrök lelőtték Alex Prettit. „Bízhatunk az amerikai népben, hogy megmondja az igazat.”

Mindeközben Donald Trump amerikai elnök a demokratákat okolja a halálesetekhez vezető „káoszért”. Truth Social nevű közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt állította, hogy a demokraták által irányított „menedékvárosok” és államok megtagadják az együttműködést az ICE-vel, és „valójában ösztönzik a baloldali agitátorokat arra, hogy jogellenesen akadályozzák működésüket”.

Sőt, bejegyzését azzal folytatja, hogy szerinte „a demokraták az illegális bevándorló bűnözőket helyezik előtérbe a törvénytisztelő, adófizető polgárokkal szemben, és ezzel veszélyes helyzetet teremtettek MINDEN érintett számára”.

„Tragikus módon két amerikai állampolgár vesztette életét a demokraták által előidézett káosz következtében” – fogalmazott Trump.

Fotó: ARTHUR MAIORELLA/Anadolu via AFP

A szövetségi tisztviselők belső terroristaként igyekeztek beállítani azt a 37 éves minneapolisi férfit, akit január 24-én szombaton a határőrség ügynökei lelőttek Minnesotában. A 37 éves férfiről kiderült, hogy egy sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként. Minneapolisban ez volt a harmadik lövöldözés idén, amiben szövetségi ügynökök érintettek. Az első eset január 7-én történt, amikor az ICE ügynökei megölték a 37 éves Renee Goodot. Egy héttel később pedig egy venezuelai férfit lőttek meg az ügynökök.

A hétvégén több amerikai városban is tüntetések voltak, a hatóságok szerint Minneapolisban ezek túlnyomórészt békések maradtak, néhány elszigetelt incidenst kivéve. A Nemzeti Gárdát is mozgósították annak érdekében, hogy a demonstrációk ne eszkalálódjanak. Sokan a rendkívüli hideg ellenére visszamentek a lövöldözés helyszínére, sötétedés után több százan gyűltek össze csendben az egyre bővülő emlékhelynél, ahol az ápolót megölték.

Az államba vezényelt több mint 3000 szövetségi idegenrendész alapjaiban változtatta meg Minneapolis és St. Paul mindennapjait. Az ICE ügynökei és a civilek többször is összecsaptak az elmúlt napokban. A polgárháború közeli állapotról ebben a cikkben írtunk bővebben.