Venezuela új elnökének kezd elege lenni a washingtoni parancsokból

Lassan egy hónapja, hogy az Egyesült Államok elrabolta Venezuela elnökét, Nicolás Maduro székébe pedig alelnöke, Delcy Rodríguez ült be, Donald Trump – és így a nemzetközi nyilvánosság egy részének a – figyelme pedig már messze jár, valahol Kuba vagy Grönland környékén.

Azt viszont nehéz volna elfelejteni, hogy Maduro elrablása után Trump azt mondta, átveszik a dél-amerikai ország felett az irányítást. Hogy ez a gyakorlatban mit is jelent pontosan, azt nehéz megmondani, az viszont sejthető volt, hogy az új elnöknek nem lesz könnyű dolga, ha egyszerre akarja kielégíteni Washingtont, Maduro pártját és a megosztott venéz társadalmat.

Ugyan Rodríguez többször is kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem irányítja az országot, és végül Trump is beállt mögé, Washington jelenleg azt követeli Venezuelától, hogy folytassa az olajkitermelést. Ez azonban, mint elemzésünkben írtuk, nem lesz könnyű feladat.

„Elég már a venezuelai politikusoknak szóló washington-i utasításokból” – mondta egy csapat olajmunkás előtt az állami tévében. Szerinte a helyi politikának kéne megoldani a saját konfliktusait. „Ez a köztáraság nagyon magas árat fizetett, hogy szembenézzen a fasizmus és a szélsőségesség következményeivel.” (via CNN)