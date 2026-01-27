Irán több száz ballisztikus rakétát adott el Oroszországnak, de azokat eddig egyszer sem vetették be a háborúban

Hiába kapott, a háború kezdete óta Oroszország egyetlen alkalommal sem vetett be iráni gyártmányú ballisztikus rakétát Ukrajna ellen – írja a Kyiv Independent. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) a lapnak azt írta, eddig egyetlen hiteles adat sem támasztja alá, hogy az iráni Fath–360-as rakétákat ukrán célpontok ellen használták volna.

Irán a nyugati hírszerzési értesülések szerint több mint 350 ilyen, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát adott el Oroszországnak, ám Andrij Jusov, a HUR szóvivője szerint Ukrajna nem észlelt ezekkel végrehajtott támadásokat. Jusov úgy fogalmazott: a fegyverek bevetését technikai vagy politikai korlátok akadályozhatják, ugyanakkor nem zárta ki azt sem, hogy az orosz hadsereg saját területén végzett velük tesztindításokat.

Hogy ez eddig miért nem történt meg, arra a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) kutatója, Fabian Hinz több magyarázatot is elképzelhetőnek tart. Szerinte minőségi problémák, szerződéses viták vagy akár az indítóberendezések késedelmes átadása is szerepet játszhat, de egyelőre csak találgatások állnak rendelkezésre.

Az Egyesült Államok 2024 szeptemberében erősítette meg hivatalosan a Fath–360-as rakéták átadását. A legfeljebb 120 kilométeres hatótávolságú, 150 kilogrammos robbanófej hordozására képes fegyvereket szakértők elsősorban taktikai eszköznek tartják, amelyeket a frontvonalhoz közeli katonai célpontok ellen lehetne bevetni. Ez lehetőséget adna Moszkvának arra, hogy a drágább és nagyobb hatótávolságú Iszkander-rakétákat mélyebben fekvő ukrán célpontokra tartalékolja.

Egy ukrán robbanóanyag-szakértő vizsgálja egy Shahed 136 katonai drón maradványait. A drón egy légitámadást követően zuhant le Harkivban 2025. június 4-én Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Ennek ellenére Oroszország továbbra is széles körben alkalmazza az iráni fejlesztésű Shahed-drónokat. Ezek az eszközök az ukrán városok elleni támadások egyik leggyakrabban használt fegyverévé váltak, miközben Moszkva hazai gyártású és észak-koreai rakétákkal is rendszeresen csapást mér ukrán infrastruktúrára, különösen az energiahálózatra.

A Bloomberg korábban arról írt, hogy Irán mintegy 2,7 milliárd dollár értékben adott el rakétákat Oroszországnak olyan szerződések alapján, amik már 2021 őszén, jóval a teljes körű invázió előtt életbe léptek. A szállítmányok több száz Fath–360-as rakétát, további rövid hatótávolságú ballisztikus fegyvereket és légvédelmi rakétákat is tartalmazhattak. Jusov a Kyiv Independentnek ugyanakkor azt mondta: nincs információ arról, hogy az orosz erők más, Irán által szállított rakétákat – például föld-levegő típusú fegyvereket – bevetettek volna.