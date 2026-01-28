Háromnapos kínai látogatásra indult a brit miniszterelnök

Megérkezett Pekingbe Keir Starmer, a látogatásnak külön jelentőséget ad, hogy brit miniszterelnök nyolc éve nem járt Kínában – írja a BBC. A háromnapos látogatás részeként Starmer csütörtökön találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akivel kereskedelmi, beruházási és nemzetbiztonsági témákról tárgyal. Később Sanghajba is elutazik a miniszterelnök, ahol üzleti megbeszélései lesznek.

Starmer azt mondta, hogy „átfogó és következetes megközelítést” szeretne Kínával szemben alkalmazni, kerülve a szélsőségeket. A BBC szerint a látogatás eddig jó hangulatúnak tűnik, de a helyzetet árnyalja, hogy a brit delegáció a kémkedéstől való félelmében eldobható mobiltelefonokat és ideiglenes e-mail címeket használ.

A találkozó eredménye várhatóan tucatnyi kereskedelmi megállapodás lesz, ami nagyon jól jönne a brit gazdaságnak.

Donald Trump amerikai elnök vámháborúja és kiszámíthatatlan külpolitikáját kihasználva Kína stabil és megbízható nemzetközi partnernek próbálja pozicionálni magát. Az elmúlt két hónapban Franciaország, Dél-Korea, Írország, Finnország és Kanada vezetői is jártak Pekingben, a német kancellár Februárban utazik Kínába. Mark Carney kanadai miniszterelnök január közepén vámcsökkentésről állapodott meg Hszi Csin-Pinggel, ami jelentős áttörést jelentett a két ország kapcsolatában.

Trump száz százalékos vám kivetésével fenyegette meg Kanadát, ha kereskedelmi megállapodást kötne Kínval. Starmer igyekezett elébe menni egy ilyen helyzetnek Pekingbe való indulása előtt, amikor azt mondta, hogy nem kíván választani Kína és az Egyesült Államok között.