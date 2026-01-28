Moszkvába hívják tárgyalni Zelenszkijt az oroszok

Oroszország kész Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij elnökök közvetlen tárgyalásaira, jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója.

Usakov szerint Moszkva soha nem utasította el az „ilyen jellegű kapcsolatfelvételeket”, amennyiben azok megfelelően előkészítettek, és konkrét eredmények elérésére irányulnak.

Elmondása szerint, amennyiben Zelenszkij „valóban készen áll” a találkozóra, az orosz fél Moszkvába hívja őt. „Ezzel egyidejűleg garantáljuk a biztonságát és a munkavégzéshez szükséges feltételeket” – tette hozzá az orosz elnök tanácsadója.

Fotó: TOBY MELVILLE/AFP

Zelenszkijt nem először hívják az oroszok Moszkvába tárgyalni, ősszel invitálták először, amit akkor érthető módon az ukrán elnök visszautasított.

Putyin és Zelenszkij esetleges találkozója azt követően került ismét szóba, hogy január 23–24-én Abu-Dzabiban háromoldalú tárgyalásokat tartottak az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével, amelyeket mindhárom delegáció pozitívan értékelt. (meduza)