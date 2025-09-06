Zelenszkij nem megy Moszkvába, inkább Kijevben tárgyalna Putyinnal

Volodimir Zelenszkij elutasította Vlagyimir Putyin javaslatát, hogy Moszkvában tárgyaljanak a békéről. Az ukrán elnök Kijevben akar találkozni az orosz elnökkel.

Zelenszkij az ABC Newsnak adott interjújában azt mondta, nem mehet Moszkvába, miközben az országát bombázzák. „Nem mehetek a terrorista fővárosába.” Szerinte ezt Putyin is megérti.

Volodimir Zelenszkij Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Putyin azért javasolta Moszkvát tárgyalási helyszínként, mert el akarja halasztani a találkozót. Szerinte az orosz elnök játszik a tárgyalást kezdeményező Egyesült Államokkal.

Putyin szeptember 3-án azt mondta, hogy sosem ellenezte a Zelenszkijjel történő találkozót. „Ha Zelenszkij készen áll, jöjjön Moszkvába. Akkor találkozunk”. Emellett arról is beszélt, hogy semmilyen más tárgyalási helyszínt sem tart orosz szempontból elfogadhatónak.

Putyin és Zelenszkij esetleges találkozója augusztus vége óta téma a világsajtóban. Donald Trump amerikai elnök ugyanis célként tűzte ki, hogy hármasban találkozzon a háborúzó vezetőkkel. Trump kezdetben még arról is beszélt, hogy Putyin és Zelenszkij kettesben is találkozhat, erre azonban később már kevesebb esélyt adott, mint a hármas találkozóra, ami szerinte mindenképpen megvalósul majd.