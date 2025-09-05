Putyin bejelentette, hogy célpontnak tekintené a nyugati csapatokat, Moszkván kívül nem akar találkozni Zelenszkijjel

Oroszország jogos célpontnak tekintené az Ukrajnába telepített nyugati csapatokat - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután csütörtökön Párizsban a Tettre Készek Koalíciója arról tárgyalt, hogy ki milyen részvételre lenne hajlandó Ukrajna érdekében. Az orosz elnök a fenyegetéssel még csírájában szeretné elfojtani a nyugati kezdeményezést.

Macron francia elnök csütörtökön jelentette be a párizsi csúcs után, hogy Ukrajna 26 szövetségese hivatalosan is elkötelezte magát amellett, hogy „szárazföldön, tengeren vagy légi úton” csapatokat telepítsenek a térségbe a harcok leállítása utáni biztonság garantálása érdekében. Bár a nyugati csapatok telepítéséről messze nincs még konszenzus (szárazföldi csapatokat idáig határozottan csak Franciaország és az Egyesült Királyság ajánlott fel, a németek hezitálnak, az USA jelen állás szerint leginkább a légvédelmi és hírszerési támogatásba szállna be), az egyértelmű, hogy senki nem a frontvonalba szeretne küldeni nyugati katonákat, hanem egy tűzszünet után szeretnék elvenni a Kreml kedvét az újabb támadásoktól.

A döntést az orosz beleegyezéstől függővé tevő hangokkal szemben Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön arról beszélt, hogy Oroszországnak nincs vétójoga a nyugati csapatok Ukrajnába telepítésével kapcsolatban.

„Miért érdekel minket, hogy mit gondol Oroszország az Ukrajnában állomásozó csapatokról? Ez egy szuverén ország. Nem az ő dolguk dönteni”

- mondta.

Putyin erre háborús fenyegetéssel válaszolt: Pekingben hazatérve a vlagyivosztoki gazdasági fórumon kijelentette, hogy minden nyugati csapat Ukrajnában orosz célpontnak számítana.

„Ha megjelennek ott bizonyos csapatok, különösen most, a harcok idején, abból indulunk ki, hogy ők jogos célpontok lesznek”

– mondta Putyin.

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

„Ha olyan döntések születnek, amelyek békéhez, tartós békéhez vezetnek, akkor egyszerűen nem látom semmi értelmét, hogy ők jelen legyenek Ukrajna területén, pont.” Az orosz elnök (miután nem tartotta be az Ukrajna határainak garantálásáról szóló, oroszorszűág által is aláírt budapesti memorandumot, és napokkal a 2022 februári invázió előtt is tagadta, hogy Ukrajna megtámadására készülne) azzal nyugtatott mindenkit, hogy Oroszország természetesen önként és maradéktalanul betartana minden megkötött megállapodást.

Az orosz elnök jelenlegi tárgyalási pozícióját elég jól jellemzi, hogy Moszkvát ajánlotta fel egy jövőbeli esetleges béketárgyalás és a Zelenszkijjel való találkozó helszínéül. „Mindenképpen biztosítani fogom a munkafeltételeket és a biztonságot” - mondta, és arra utalt, hogy semmilyen más helyszínt nem tart orosz szempontból elfogadhatónak:

„Ha azt mondják nekünk: ’találkozni akarunk veletek, de ehhez máshová kell mennetek’, úgy vélem, ezek egyszerűen túlzó követelések velünk szemben”

– mondta.

(BBC, Guardian)