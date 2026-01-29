Drámai szenvedést szabadít Putyin az ukrán városokra, miközben a NATO-ban is éleződik a feszültség

Míg itthon a figyelmünket egyre inkább a választási kampányra fordítjuk, a világpolitikában továbbra is villámsebessességgel követik egymást újabb és újabb válságok. Grönlandtól Iránig rengeteg minden történik egyszerre, ezek az események sajátos módon hatnak egymásra, ami még bonyolultabbá teszi az eligazodást.
A minket is érintő külpolitikai fejleményekről szokásos körben, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgetünk, ezúttal szokatlan módon hárman, három országból jelentkeztünk be.
A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:
A tartalomból:
00:30: Védelmi szempontból mi a jelentősége Grönlandnak az Egyesült Államok számára? Tengeri átjárók, átszálló rakéták és társaik.
04:13: Az oroszok is megmagyarázzák a Grönland-ügyet.
07:17: Hosszútávú repedések vannak már a NATO-n belül, de ebben is meg kell találnunk a „hasznot”.
10:20: Putyin nem csak egy popcornt kér, és hátradőlve nézi, ahogy a transzatlanti szövetség felfalja önmagát, hanem dolgozik tovább, hogy ezt felgyorsítsa.
12:06: Humanitárius katasztrófa Kijevben.
1617: Milyen funkciója van a civil lakosság sanyargatásának katonailag?
19:28: Az orosz média is nagy lendülettel tudósít a kijeviek fagyhaláláról, és azt is bátran elmondják, ez kinek a hibája.
22:25: Háromoldalú béketárgyalások - nem olyan sokadik felvonás, nyilatkozatok biztonsági garanciákról és a Donbászról - sokadik felvonás.
25:07: Megindult a döntő csata a Donbászért.
31:10: Új ukrán védelmi miniszter: ötvenezer oroszt kell megölni havonta.
35:50: Változások az orosz sorozási rendben.
41:41: Új év, új élet: újra vannak börtönei az FSZB-nek, az orosz belbiztonsági és kémelhárítási feladatokat ellátó Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak.
45:50: Nem olyan beszólogatós az új amerikai védelmi stratégia, mint az nemzetbiztonsági volt, de azért vannak fontos tanulságok benne számunkra is.
48:59: Ukrán-magyar pengeváltás - sokadik felvonás. Még az oroszok is udvariasabban fogalmaznak Zelenszkijjel szemben, mint Orbán Viktor.
53:20: Az ukrán-magyar viszonylatban mindenki sáros, ki derékig, ki combközépig, de amúgy nem mindegy, ki meddig?
Címlapkép: Kiss Bence/444
Ez a cikk a
The Eastern Frontier Initiative (TEFI)
projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független
kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI
célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A
444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a
gyűjtőoldalunkon.
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt
szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem
feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az
Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.