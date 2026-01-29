Liu Shaolin Sándor nem jutott ki az olimpiára

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang kijutott az olimpiára, a magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor viszont nem tagja a kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának.

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a pekingi téli olimpia nyitóünnepségén 2022. február 18-án
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kínai téli sportágakat tömörítő országos szövetség pénteken hozta nyilvánosságra az Olaszországba utazó 124 fős csapat névsorát, köztük több olimpiai címvédővel.

Rövidpályás gyorskorcsolyában a férfiaknál Liu Shaoang társai Sun Long, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-long lesznek.

A Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást, miután a korcsolyázószövetség nem tudott megállapodni az edzőjükkel. A 2024-es rotterdami vb-n már kínai színekben szereztek a férfi staféta tagjaként aranyérmet, míg Shaoang tagja volt az első helyen zárt vegyes váltónak is.

A milánói-cortinai olimpia jövő pénteken kezdődik és február 23-ig tart. (MTI)

