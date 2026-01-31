Szijjártó szerint szabadon engedték a dekrétumok tagadása miatt elvitt szlovákiai magyar politikust, Magyar a nagykövet berendelését követeli

Péntek este Pozsonyban előállították a rendőrök Orosz Örs szlovákiai magyar politikust, jogvédő aktivistát, mert nem volt hajlandó levenni egy mellényt, amelyre két nyelven azt írták: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!”. Orosz Szlovákia fővárosában a Köz.ügy aktivistacsoport által a dekrétumokkal kapcsolatos jogszabály-módosítás ellen szervezett demonstráción vett részt.

Szijjártó Péter külügyminiszter még péntek késő este ezt posztolta az esetről a Facebook-oldalára:

„A Beneš-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat. Azonnal kapcsolatba léptem a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval.

Az imént ő arról tájékoztatott, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás.

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) - többször is, eddig is és ezután is.”

Orosz Örsöt elviszik a rendőrök

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nem sokkal korábban azt posztolta, felszólítja a szlovák kormányt, hogy tartsák be az uniós jogszabályokat, ne korlátozzák a felvidéki magyarok szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, és haladéktalanul engedjék szabadon Orosz Örsöt.

„Orbán Viktor hallgatása és sunnyogása ide vezet. Magyar embereket visznek el Pozsony óvárosában, mert ki merik mondani a véleményüket” – írta, és hozzátette, elvárják, hogy a magyar külügyminiszter haladéktalanul rendelje be a Magyarországra akkreditált szlovák nagykövetet és követelje a felvidéki magyar politikus szabadon bocsátását és a decemberben elfogadott szlovák jogszabály hatályon kívül helyezését.

A módosítás akár 6 havi szabadságvesztéssel sújthatja azokat, akik megkérdőjelezik a magyar kisebbség második világháborús kollektív bűnösségét kimondó és vagyonelkobzást lehetővé tevő Beneš-dekrétumokat.

Az Új Szó tudósítása szerint több mint ezren tüntetnek az óvárosi Fő téren. A résztvevők között az Új Szó szerint többségben voltak a magyarok, de szlovák szót is lehetett hallani.

Ahogy arról korábban írtunk, a magyar kormány csak nemrég kezdett el ébredezni a dekrétumok ügyében. Orbán Viktor inkább hallgat, a magyar kisebbségi érdekeknél fontosabbnak látszik számára a Robert Ficóval való politikai szövetség, Magyar Péter pedig kampányüzemmódban azzal fenyeget, hogy ha miniszterelnök lesz, a szlovák nagykövetet is kiutasíthatja a Beneš-dekrétumok körüli botrány miatt.

Ebben a podcastban a péntek este előállított Orosz Örssel, és Fiala-Butora János kutatóval, a kisebbségi jog európai szakértőjével beszélgettünk a dekrétumok ügyéről.