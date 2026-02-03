A havazás több helyen is lassította a közlekedést, Kelenföldön váltóállítási nehézségek akadtak

Több helyen is fennakadásokat okozott a közlekedésben a kedd reggeli havazás.

A vasúti közlekedést egy kelenföldi probléma akadályozta. A havazás miatt ugyanis váltóállítási nehézségek akadtak, így korlátozták a forgalmat. Leállították a martonvásári Z30-as és S36-os, valamint a százhalombattai S40-es vonatokat. A fennakadás végéig a székesfehérvári Z30-as vonatok Albertfalván, Budafokon, Kastélyparknál és Tétényligeten is megállnak.

A távolsági buszközlekedés Budapest több pontján is lelassult. A városból kivezető nagyobb utakon közlekedő járatok 10-30 perces késésekkel közlekedtek.

Fotó: Németh Dániel/444

De több vidéki városban is lassult a helyi buszközlekedés. A MÁVINFORM tájékoztatása alapján Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon és Szombathelyen is 5-15 perc késésekkel jártak a buszok.