Nem fogott kezet Bondár Annával a győztes ukrán ellenfele, Olekszandra Olijnikova

Bondár Anna a kolozsvári WTA-torna nyolcaddöntőjében két szettben kikapott ukrán ellenfelétől, Olekszandra Olijnikovától, aki a meccs után nem akart a magyar teniszezővel kezet fogni és fotózkodni, mert Bondár korábban részt vett egy orosz tornán – írta az Eurosport.

Bondár Anna (jobbra) 2024. május 31-én Párizsban. Fotó: BENOIT DOPPAGNE/Belga via AFP

Olijnikova az ukrán BTU-nak azt mondta:

„Bondár Anna 2022 decemberében részt vett a North Palmyra Trophies tornán, egy olyan eseményen, amelyet Oroszországban rendeztek meg, és ezzel nyíltan figyelmen kívül hagyta az agresszor állammal szemben bevezetett nemzetközi szankciókat és korlátozásokat. A tornát a Gazprom, az orosz katonai gépezet egyik legfontosabb pénzügyi pillére finanszírozta. Ezek azok a pénzek, amikből Oroszország ukrán nőket és gyerekeket öl és csonkít meg. Ezek ugyanazok a pénzek, amikből elpusztítják apáinkat, testvéreinket és férjeinket, akik a saját földjükön védik családjaikat, városaikat és falvaikat.”

Olijnikova hozzátette:

„2022 decemberében elutazni egy oroszországi tornára, és elfogadni a fizetséget a Gazprom forrásaiból, erkölcsi szempontból ugyanaz, mint 1941-ben elutazni egy tornára a náci Németországba, és jutalmul elfogadni az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidók ékszereit. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később.”

Olijnikova szerint a döntése nem személyes, hanem elvi kérdés: ez az emberi méltóságról és az alapvető emberi értékekről szól, ezért nem hagyhatja figyelmen kívül, és a globális teniszközösségnek sem szabad figyelmen kívül hagynia. „A szurkolóknak sem szabad elfelejteniük. Ezért nem tudom rávenni magam arra, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak egy olyan személlyel, aki közvetlenül az országom elleni háborúhoz kapcsolódó forrásokból kapott pénzt” – mondta.

Olijnikova elismerte, hogy Bondár hibázhatott a döntésével, de ez szerinte rendkívül súlyos hiba. Azt mondta, a jövőben kész kezet fogni Bondárral, ha nyilvánosan elismeri a hibáját, „bocsánatot kér az ukrán néptől, és egyértelműen és nyíltan elítéli Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, az agresszor államot, Oroszországot, és a háborús bűnöst, Putyint”.

Olijnikova is a Női Tenisz Világszövetség (WTA) tagja, és azt mondta, kész együttműködni a szervezettel, hogy a teniszt megvédjék azoktól a cselekedetektől, amelyek emberellenes természetüknél fogva aláássák a sport alapvető értékeit.