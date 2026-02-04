Egyelőre nem kezdődhet meg a Pázmány Campus építése a volt rádiószékház helyén





A Fővárosi Törvényszék végzésében azonnali jogvédelmet rendelt el a Pázmány Campus építési engedélyével szemben – közölte szerdán a józsefvárosi önkormányzat. A kerület a fővárossal és a Szentkirályi utca 29-31. szám alatti társasházzal közösen fordult bírósághoz a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal által kiadott építési engedéllyel szemben.

A törvényszéki végzésben kimondott azonnali jogvédelem nem a per végleges lezárása, ugyanakkor halasztó hatálya van. Ez azt jelenti, hogy amíg ez a védelem él, a 8. kerületi volt rádiószékház helyén felépíteni tervezett katolikus egyetemi kampusznál semmilyen engedélyköteles munka nem kezdhető meg és nem folytatható.

A kerületi önkormányzat a honlapján arról tájékoztat:

azért fordultak bírósághoz, mert vitatták az építési engedély jogszerűségét, és

arra az esetre kértek azonnali jogvédelmet, ha az építési engedély alapján megindulnának olyan munkák, amelyek később visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak.

A kerület szerint a törvényszéki döntés azt jelenti, hogy a bíróság egyetértett az érvelésükkel, miszerint „a műemlékek esetében a bontás és az átalakítás visszafordíthatatlan folyamat, ezért a per lezárásáig indokolt a jelenlegi állapot fenntartása”. Az engedély ugyanis „olyan bontási és átalakítási munkákat is érint a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotában, amelyek utólag nem lennének maradéktalanul helyreállíthatók” – írja az önkormányzat a bírósági végzés alapján.

A kerület korábban, 2024 májusában a Magyar Rádió volt székházának bontási engedélyét is megtámadta, de tavaly februárban a bíróság úgy döntött, hogy azzal az engedéllyel minden rendben volt. Később, tavaly júliusban a kormány rendeletet alkotott arról, hogy a Pázmány Campus építésekor semmilyen építési szabályt nem kell figyelembe venni.

Fotó: Németh Dániel/444

A történet 2023-ban kezdődött, amikor kiderült, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a budapesti Palotanegyed egykor a Magyar Rádiónak otthont adó tömbjébe költözik, és az átépítésével alakítja majd ki az új kampuszát. Józsefváros önkormányzata ezért helyi védelem alá helyezte a Magyar Rádió egykori épületeit, majd változtatási tilalmat rendelt el, miközben a kormány a beruházást kiemeltté nyilvánítva elvonta az önkormányzat jogait.