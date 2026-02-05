A Magyar Ügyvédi Kamara hosszan sorolja, milyen elveket és szabályokat sért a kormányrendelet, ami tiltaná a szolidaritási hozzájárulás elleni pereskedést

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Csütörtök délután a Magyar Ügyvédi Kamara erősen kritikus közleményt adott ki a szolidaritási hozzájárulás elleni pereskedést tiltó, kedd éjszaka megjelent kormányrendelet ügyében. A rendelet többek között azt mondja ki, hogy az egyes önkormányzatokat, így például a fővárost terhelő sarc miatt nem lehet pert indítani, és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni.

Az ügyvédi kamara a közleményt azzal indokolta, hogy „fontosnak tartja a megszólalást minden olyan esetben, amikor a bírói függetlenség sérül”. A szervezet szerint a rendelet „közvetlen beavatkozást jelent a bíróságok független ítélkezési tevékenységébe”, hiszen folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik, azok „érdemi elbírálására vonatkozó direkt utasítást tartalmaz”. A MÜK azt is állítja, hogy a kormányrendelet

  • sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét,
  • a jogbiztonság elvét,
  • a joghoz való hozzáférés elvét,
  • a jogorvoslathoz való jogot,
  • a bírói függetlenség elvét, valamint
  • a visszaható hatály tilalmát.

Az ügyvédi kamara a közleményében arra is kitér, hogy a jogalkotó „konkrét ügyekre szabott jogalkotással az ügy mikénti eldöntésére utasítást az eljáró bíróságnak nem adhat”.

Forrás

A jogszabály azonnal kritikák sorát vonta maga után, a bíróságokat megdöbbentette a jogállamba való ilyen mélységű belegyalogolás, a Budapesti Környéki Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék is olyan döntést hozott, amellyel az eljáró bírók lényegében beintettek a kormányzati szándéknak. Emellett Karácsony Gergely főpolgármester az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolásáról, az Amnesty International a bíróságok ellen végrehajtott egyik legdurvább támadásról, a fővárosi Tisza-frakció pedig fehérorosz útról és nyílt jogfosztásról beszélt a rendelettel kapcsolatban.

Ítélethirdetés a Budapest Környéki Törvényszéken
Fotó: Haász János


belföld bíróság bírói függetlenség magyar ügyvédi kamara kormányrendelet szolidaritási hozzájárulás
Kapcsolódó cikkek

Rendeletben tiltotta meg a kormány, hogy a szolidaritási adó miatt pert lehessen indítani

A főváros pereskedik az állammal, a kormány a folyamatban lévő pereket is leállíttatja. Karácsony Gergely az elmúlt 16 évben nem látott ilyen mélypontot.

Windisch Judit
POLITIKA

A kormány úgy belegyalogolt a jogállamba, hogy a bíróságok nem hisznek a szemüknek

Mi ez a főleg Budapestet sújtó kormányrendelet, amely miatt egységesen borult ki Karácsony és a Tisza, nyílt jogfosztást és az igazságszolgáltatás megcsúfolását emlegetve, és amelynek rövid idő alatt már két bíróság is ellentmondott?

Molnár Kristóf
POLITIKA

Hiába rendelte el a kormány, mégsem szüntette meg a bíróság a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pert

A Szigetszentmiklós ügyében eljáró bíró csak elnapolta a tárgyalást.

Székely Sarolta
belföld

A Fővárosi Törvényszék is beintett a kormányrendeletnek, amely megtiltotta, hogy a szolidaritási adó miatt pert lehessen indítani

Így folytatódhat a per, amit Budapest indított a sarcolás miatt.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Karácsony Gergely az Európai Bizottsághoz fordul a kormány friss rendelete miatt, mert az a jogbiztonságot kezdi ki

A főpolgármester szerint az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolása a kormány visszamenőleges hatályú rendelete, ami ellehetetleníti a pereket a szolidaritási hozzájárulásról.

Haszán Zoltán
POLITIKA