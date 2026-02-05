A kormány úgy belegyalogolt a jogállamba, hogy a bíróságok nem hisznek a szemüknek

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Óriási felháborodást váltott ki a kormány kedd esti, visszamenőleges hatályú rendelete, amiben kimondták, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni. Karácsony Gergely főpolgármester az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolásáról, az Amnesty International a bíróságok ellen végrehajtott egyik legdurvább támadásról, a fővárosi Tisza-frakció pedig fehérorosz útról és nyílt jogfosztásról beszélt a rendelettel kapcsolatban.

Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A kormányrendelet ránézésre súlyosan sérti a jogállamiság elveit. Az ukrajnai háború okozta veszélyhelyzetre hivatkozva meghozott jogszabály arra utasítja a bíróságokat, hogy szüntessék meg a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos pereket. A kormány politikai célpontja Budapest, a főváros ugyanis több milliárd forint kormányzati elvonása miatt pereskedik az állammal. Mivel ezzel a kormányrendelettel a kormány gyakorlatilag arra utasítja a független magyar bíróságot, hogy a Budapesttel fennálló jogvitáját zárja le, a végrehajtó hatalom önkényesen beleavatkozik az igazságszolgáltató hatalom működésébe.

A Fidesz-kormány korábban többször is megszegte a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát. 2010-ben visszamenőleg módosította a nyugdíj-takarékossági szerződéseket, 2011-ben visszaható hatállyal megszüntette a rendvédelmi dolgozók korkedvezményes nyugdíjazását, és a 2010-es, különadókról szóló törvényben is visszamenőlegességet alkalmazott. Utóbbi jogszabályt az Alkotmánybíróság később megsemmisítette, válaszul a Fidesz szűkítette a testület jogköreit.