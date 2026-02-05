A kormány úgy belegyalogolt a jogállamba, hogy a bíróságok nem hisznek a szemüknek

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Óriási felháborodást váltott ki a kormány kedd esti, visszamenőleges hatályú rendelete, amiben kimondták, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni. Karácsony Gergely főpolgármester az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolásáról, az Amnesty International a bíróságok ellen végrehajtott egyik legdurvább támadásról, a fővárosi Tisza-frakció pedig fehérorosz útról és nyílt jogfosztásról beszélt a rendelettel kapcsolatban.

Karácsony Gergely
Fotó: Németh Dániel/444

A kormányrendelet ránézésre súlyosan sérti a jogállamiság elveit. Az ukrajnai háború okozta veszélyhelyzetre hivatkozva meghozott jogszabály arra utasítja a bíróságokat, hogy szüntessék meg a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos pereket. A kormány politikai célpontja Budapest, a főváros ugyanis több milliárd forint kormányzati elvonása miatt pereskedik az állammal. Mivel ezzel a kormányrendelettel a kormány gyakorlatilag arra utasítja a független magyar bíróságot, hogy a Budapesttel fennálló jogvitáját zárja le, a végrehajtó hatalom önkényesen beleavatkozik az igazságszolgáltató hatalom működésébe.

A Fidesz-kormány korábban többször is megszegte a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát. 2010-ben visszamenőleg módosította a nyugdíj-takarékossági szerződéseket, 2011-ben visszaható hatállyal megszüntette a rendvédelmi dolgozók korkedvezményes nyugdíjazását, és a 2010-es, különadókról szóló törvényben is visszamenőlegességet alkalmazott. Utóbbi jogszabályt az Alkotmánybíróság később megsemmisítette, válaszul a Fidesz szűkítette a testület jogköreit.

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA Karácsony Gergely Fővárosi Törvényszék gulyás gergely szolidaritási adó Budapest alkotmánybíróság szolidaritási hozzájárulás magyar államkincstár
Kapcsolódó cikkek

Rendeletben tiltotta meg a kormány, hogy a szolidaritási adó miatt pert lehessen indítani

A főváros pereskedik az állammal, a kormány a folyamatban lévő pereket is leállíttatja. Karácsony Gergely az elmúlt 16 évben nem látott ilyen mélypontot.

Windisch Judit
POLITIKA

Karácsony Gergely az Európai Bizottsághoz fordul a kormány friss rendelete miatt, mert az a jogbiztonságot kezdi ki

A főpolgármester szerint az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolása a kormány visszamenőleges hatályú rendelete, ami ellehetetleníti a pereket a szolidaritási hozzájárulásról.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Gulyás Gergely szerint nincs Lázár-ügy, a rendőrség pedig nem Lázárt cáfolta

A 444 nem kérdezhetett a kormányinfón, ahol a miniszterelnökséget vezető miniszter nemcsak a Lázár-ügyet tagadta, de a kegyelmi ügyről is elmondta, hogy „egy rég lezárt ügy”, és „nincs miről beszélni”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Hiába rendelte el a kormány, mégsem szüntette meg a bíróság a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pert

A Szigetszentmiklós ügyében eljáró bíró csak elnapolta a tárgyalást.

Székely Sarolta
belföld

A Fővárosi Törvényszék is beintett a kormányrendeletnek, amely megtiltotta, hogy a szolidaritási adó miatt pert lehessen indítani

Így folytatódhat a per, amit Budapest indított a sarcolás miatt.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

A Főváros beperli a kormányt a szolidaritási adó miatt

A fővárosi önkormányzat azonnali jogvédelmet is kér a bíróságtól, hogy a per lezárásáig ne lehessen elvonni azt a 25 milliárd forintot, amit Budapest szerint alkotmányellenesen vonna el a kormány.

Csurgó Dénes
Budapest

Az Alkotmánybíróság szerint maradhat a szolidaritási hozzájárulás

A fővárosi önkormányzat tavaly óta pereskedik az Államkincstárral, az ügy az AB előtt kötött ki, ahol ma döntés született. Karácsonyék ezután sem adják fel a jogorvoslat lehetőségét.

Kaufmann Balázs
Budapest

Karácsony: A fővárosnak elővásárlási joga van Rákosrendezőre, ezzel élni kell

Karácsony szerint megér ez a terület nekik 50,9 milliárdot.

Windisch Judit
POLITIKA