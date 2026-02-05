A kormány úgy belegyalogolt a jogállamba, hogy a bíróságok nem hisznek a szemüknek

Óriási felháborodást váltott ki a kormány kedd esti, visszamenőleges hatályú rendelete, amiben kimondták, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni. Karácsony Gergely főpolgármester az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolásáról, az Amnesty International a bíróságok ellen végrehajtott egyik legdurvább támadásról, a fővárosi Tisza-frakció pedig fehérorosz útról és nyílt jogfosztásról beszélt a rendelettel kapcsolatban.
A kormányrendelet ránézésre súlyosan sérti a jogállamiság elveit. Az ukrajnai háború okozta veszélyhelyzetre hivatkozva meghozott jogszabály arra utasítja a bíróságokat, hogy szüntessék meg a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos pereket. A kormány politikai célpontja Budapest, a főváros ugyanis több milliárd forint kormányzati elvonása miatt pereskedik az állammal. Mivel ezzel a kormányrendelettel a kormány gyakorlatilag arra utasítja a független magyar bíróságot, hogy a Budapesttel fennálló jogvitáját zárja le, a végrehajtó hatalom önkényesen beleavatkozik az igazságszolgáltató hatalom működésébe.
A Fidesz-kormány korábban többször is megszegte a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát. 2010-ben visszamenőleg módosította a nyugdíj-takarékossági szerződéseket, 2011-ben visszaható hatállyal megszüntette a rendvédelmi dolgozók korkedvezményes nyugdíjazását, és a 2010-es, különadókról szóló törvényben is visszamenőlegességet alkalmazott. Utóbbi jogszabályt az Alkotmánybíróság később megsemmisítette, válaszul a Fidesz szűkítette a testület jogköreit.
A főváros pereskedik az állammal, a kormány a folyamatban lévő pereket is leállíttatja. Karácsony Gergely az elmúlt 16 évben nem látott ilyen mélypontot.
A főpolgármester szerint az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolása a kormány visszamenőleges hatályú rendelete, ami ellehetetleníti a pereket a szolidaritási hozzájárulásról.
A 444 nem kérdezhetett a kormányinfón, ahol a miniszterelnökséget vezető miniszter nemcsak a Lázár-ügyet tagadta, de a kegyelmi ügyről is elmondta, hogy „egy rég lezárt ügy”, és „nincs miről beszélni”.
A Szigetszentmiklós ügyében eljáró bíró csak elnapolta a tárgyalást.
Így folytatódhat a per, amit Budapest indított a sarcolás miatt.
A fővárosi önkormányzat azonnali jogvédelmet is kér a bíróságtól, hogy a per lezárásáig ne lehessen elvonni azt a 25 milliárd forintot, amit Budapest szerint alkotmányellenesen vonna el a kormány.
A fővárosi önkormányzat tavaly óta pereskedik az Államkincstárral, az ügy az AB előtt kötött ki, ahol ma döntés született. Karácsonyék ezután sem adják fel a jogorvoslat lehetőségét.
Karácsony szerint megér ez a terület nekik 50,9 milliárdot.