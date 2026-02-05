Hszi Csin-ping Trumppal beszélt telefonon Tajvanról

Kína vezetője, Hszi Csin-ping szerdán, egy telefonbeszélgetés során az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal Tajvant „a kínai–amerikai kapcsolatok legfontosabb kérdésének” nevezte.

A kínai állami média beszámolója szerint Hszi arra kérte Trumpot, hogy „kellő körültekintéssel” járjon el a sziget felfegyverzésével kapcsolatban, hozzátéve, hogy „nagy jelentőséget tulajdonít” a Washingtonnal ápolt kapcsolatoknak, és reményét fejezte ki, hogy a két fél képes lesz megtalálni a módját nézeteltéréseik rendezésének.

Trump a hívást „kiválónak”, valamint „hosszúnak és alaposnak” minősítette.

A szerdai telefonbeszélgetés egy olyan időszakot követ, amikor az elmúlt hónapokban több nyugati vezető – köztük a brit miniszterelnök, Keir Starmer – is Kínába látogatott, abban a reményben, hogy új alapokra helyezhetik kapcsolataikat a világ második legnagyobb gazdaságával.

Trump maga is áprilisban készül Kínába látogatni, egy olyan útra, amelyet saját bevallása szerint „nagyon vár”.

Trump hozzátette, hogy Peking fontolóra veszi 20 millió tonna amerikai szója vásárlását, ami jelentős növekedés a jelenlegi, 12 millió tonnás mennyiséghez képest.

„A Kínával fennálló kapcsolat, és a személyes kapcsolatom Hszi elnökkel rendkívül jó, és mindketten tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos, hogy ez így is maradjon” – írta Trump egy bejegyzésben a Truth Social platformon.

A két vezető legutóbb novemberben beszélt telefonon egymással számos kérdésről, köztük a kereskedelemről, Oroszország ukrajnai inváziójáról, a fentanilról és Tajvanról.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump beszámolója alapján a szerdai telefonhívás során Tajvan és a szója mellett szó esett Oroszország ukrajnai háborújáról, az iráni helyzetről, valamint Kína amerikai olaj- és gázvásárlásairól is.

Tajvannal kapcsolatban Hszi kijelentette, hogy a sziget „Kína területének” része, és Pekingnek „meg kell védenie [Tajvan] szuverenitását és területi integritását”.

„Az Egyesült Államoknak körültekintően kell kezelnie a Tajvannak történő fegyvereladás kérdését” – figyelmeztetett Hszi a kínai állami hírügynökség, a Hszinhua szerint.

Kína régóta ígéretet tett arra, hogy „újraegyesíti” Tajvant az anyaországgal, és nem zárta ki az erő alkalmazását sem ennek érdekében.

Az Egyesült Államok hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel tart fenn, nem Tajvannal, és évtizedek óta kényes diplomáciai egyensúlyt próbál fenntartani. Ennek ellenére Washington Tajvan egyik legfontosabb szövetségese, és a sziget legnagyobb fegyverszállítója.

Decemberben a Trump-adminisztráció mintegy 11 milliárd dollár értékű, nagyszabású fegyvereladást jelentett be Tajvan számára. Peking akkor úgy nyilatkozott, hogy ez a „[Tajvan] függetlenségének támogatására irányuló kísérlet” csupán „felgyorsítja a Tajvani-szorosban egy veszélyes és erőszakos helyzet kialakulását”.

„Ahogyan az Egyesült Államoknak megvannak a maga aggályai, úgy Kínának is vannak saját aggodalmai” – mondta Hszi szerdán Trumpnak.

„Ha a két fél az egyenlőség, a tisztelet és a kölcsönös előnyök szellemében azonos irányba halad, biztosan találhatunk módot egymás aggályainak kezelésére” – tette hozzá.

Néhány órával a Trumppal folytatott telefonbeszélgetése előtt Hszi videóhívásban Vlagyimir Putyinnal beszélt, és mindketten méltatták a Peking és Moszkva közötti kapcsolatok erősödését. (BBC)