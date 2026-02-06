Lázár megváltoztatta a szabályokat: a sajtó nem mehet közel hozzá

video
  • A pusztaszabolcsi fórum után Lázárék úgy döntöttek: nincsenek külön kérdések a sajtónak, a közönség soraiból lehet kérdezni a fórum végén.
  • A miniszter a 444 kérdésére azt mondta, joga van megkérdezni Pintér Sándort arról, hogy mi történt a fórumán, ezen kívül szerinte Gulyás Gergely mindent elmondott a kormányinfón.
  • A szolidaritási hozzájárulás ügyében hozott visszamenőleges hatályú rendeletet nem érzi a jogállam végének.
