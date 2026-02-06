Lázár megváltoztatta a szabályokat: a sajtó nem mehet közel hozzá

Lázár János egyértelművé tette, hogy Pintér Sándortól tudják, kik tiltakoztak a gyöngyösi fórumon

A keddi fóruma után arról kérdezték újságírók a minisztert, honnan és hogyan szerezték meg a tiltakozók adatait, mire egy idő után Lázár támadásba lendült, és elkezdte kiosztani a sajtót. Végül a saját sajtófőnöke kérdésére hozta be Pintér Sándort a képbe.