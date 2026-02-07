Nem indul a választáson a Párbeszéd

POLITIKA
Nem indul a 2026-os választáson a Párbeszéd – jelentette be a párt egy Facebook-bejegyzésben. Mint írták, be kellett látniuk. hogy „az autokrácia lebontásához több kell és más kell”, most pedig azért tesznek egy „gesztust”, hogy az ország elindulhasson egy jobb irányba.

A Párbeszéd 12 éve vált ki az LMP-ből, és még egyetlen választáson sem indult önálló listával. Pedig már a 2018-as választás előtt és a tavalyi EP-választás előtt is belengették az önálló indulást, aztán mégis inkább vagy az aktuális összefogás részeként vagy az MSZP-vel közösen indultak.

Szombati közleményükben többek között azt írták, hogy a Párbeszéd megalakulásakor célként nemcsak a kormány- és rendszerváltást tűzte maga elé, hanem a XXI. századi, egyszerre lokális és globális kihívások politikai képviseletét. Azonban szerintük „a hatalom monolit tömbje elleni, négyévenkénti (kényszer)koalíciós törekvések – vállalva a hibákat és viselve a következményeket – jelentősen befolyásolták a Párbeszéd sikerességét és megítélését, ám nem írták felül erőnkhöz mért küldetésünk teljesítését”.

Ezután kitértek eddigi sikereikre, amik között Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesterré választását és az akkumulátorgyárak környezetszennyezése ellen folytatott küzdelmüket, valamint a gyerekvédelem ügyét is megemlítették többek között. Mint írták, ezzel együtt be kellett látniuk. hogy „az autokrácia lebontásához több kell és más kell. Olyasféle erő, amely nagyban és egységben képes fellépni a történelmi hibákat és bűnöket elkövető, Orbán Viktor vezette állampárttal szemben. A döntési irányt az ország rendszerváltást akaró polgárainak akaratát mutató arányszámok és az azokból fakadó következtetések jelölik ki.” Bejegyzésüket végül azzal zárták, hogy céljaink ugyanakkor változatlanok maradnak 2026 áprilisa után is.

„Most azért teszünk gesztust, hogy az ország elindulhasson egy jobb irányba, de elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is képviseletet adjunk az igazságos, szolidáris és zöld Magyarország felépítéséhez”.

Tavaly júniusban a párt társelnöke, Barabás Richárd az InfoRádióban még arról beszélt, hogy a Párbeszéd indulni fog a jövő évi választáson, mégpedig önállóan, és minden körzetben lesz jelöltjük.

Novemberben aztán Barabás, a momentumos Cseh Katalinnal bejelentette, hogy Humanisták néven új politikai platformot hoznak létre. A bejelentés heves indulatokat váltott ki. Cseh Katalint a Momentum kizárta a soraiból, a Párbeszédből többen is kiléptek, a párt viszont közleményben tudatta, hogy elnöksége egyhangúlag támogatja a kezdeményezést. A két alapítóval decemberben készítettünk interjút, nem sokkal azelőtt, hogy januárban ők is bejelentették: nem indulnak a választáson. Arról pedig, hogy melyik kispárt indul és melyik nem, itt írtunk hosszabban.

POLITIKA Karácsony Gergely választások párbeszéd kispártok választás 2026
