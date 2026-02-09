Az oroszok szerint az Egyesült Államok megfojtja Kubát

Aggódik a Kreml, mert kritikus az üzemanyaghelyzet Kubában, amely már tervet is bejelentett az alapvető szolgáltatások védelmére és az üzemanyag adagolására. Moszkva szerint a helyzet romlásáért az Egyesült Államok felelős, amely próbálja „megfojtani” a szigetország gazdaságát.
A kubai kormány pénteken ismertette válságkezelési terveit. Washington korábban „szokatlan és rendkívüli fenyegetésnek” minősítette Kubát az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve.
„A helyzet Kubában valóban kritikus. Tisztában vagyunk ezzel. Intenzív kapcsolatot tartunk fenn kubai barátainkkal diplomáciai és egyéb csatornákon keresztül” – mondta újságíróknak Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő, aki hozzátette: „Az Egyesült Államok fojtogató módszerei valóban számos nehézséget okoznak az országnak. Kubai barátainkkal lehetséges megoldásokról tárgyalunk, vagy legalább arról, hogyan tudnánk minden segítséget megadni”.
A fentieket a szóvivő egy olyan kérdésre válaszolta, amely a kubai repülőgép-üzemanyaghiányra vonatkozott, illetve arra, hogy ez érintheti-e a Kubából hazautazni kívánó orosz turistákat. Oroszország kubai nagykövete, Viktor Koronelli a múlt héten az állami RIA hírügynökségnek azt mondta: Moszkva az elmúlt években többször szállított olajat Kubának, és ezt a jövőben is folytatni fogja.
Néhány napja Kína is kifejezte aggodalmát, és bejelentette, hogy „Kína támogatja Kubát a külföldi beavatkozással és az elszigetelést célzó intézkedésekkel szembeni fellépésben”.
Egyébként van is miért aggódni Kubában: az ország évtizedek óta szimbiózisban él Venezuelával, az amerikaiak viszont nem engednek több venezuelai olajat abba a szigetországba, ahol már eddig is a működőképesség szélén táncolt az állam, erről itt írtunk bővebben. (Reuters)
A kínai külügyminiszter nem említette név szerint az Egyesült Államokat, de gyaníthatóan rájuk gondolt.
A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de olyan nehéz helyzetben még nem volt, mint amilyenbe Nicolás Maduro elrablása után került. Csak az a gond, hogy a szigetországban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok, aki bedönthetnék a rendszert.