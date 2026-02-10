A német kormány elutasította Macron eurókötvényes ötletét

Friedrich Merz német kancellár kormánya elutasította Emmanuel Macron felhívását egy közös hitelfelvételi konstrukcióra az uniós vezetők csütörtöki csúcstalálkozója előtt.

A kedden megjelent, hat európai médiumban közölt interjúban a francia elnök arra szólította fel Európát, hogy indítson új közös hitelfelvételi programot (úgynevezett eurókötvényeket) a stratégiai ágazatokba irányuló beruházások fellendítése érdekében, gazdasági szükségszerűségként keretezve azt, ha a kontinens lépést akar tartani az USA-val és Kínával.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Berlin pár órával az interjú megjelenése után határozottan elutasította a tervet, így ez a legújabb epizód a Macron és Merz közötti, a kereskedelemtől kezdve a Donald Trumphoz fűződő viszonyig terjedő viták sorában. „Úgy gondoljuk, hogy a (vezetői csúcson szereplő) napirend fényében ez némileg eltereli a figyelmet arról, amiről valójában szó van, nevezetesen arról, hogy termelékenységi problémánk van” – mondta egy magas rangú német kormányzati tisztviselő, aki közel áll a kancellárhoz. „Igaz, hogy több beruházásra van szükségünk. De őszintén szólva ennek a többéves pénzügyi keret összefüggésébe kell tartoznia” – mondta, utalva az uniós költségvetés 2028–2034 közötti időszakára, amiről jelenleg tárgyalások folynak.

Berlin Macron javaslatát azelőtt utasította el, hogy csütörtökön egy versenyképességre fókuszáló uniós vezetői elvonulást tartanának egy belgiumi kastélyban. Bár a 27 tagállam vezetőitől nem várható konkrét döntések elfogadása, céljuk az, hogy meghatározzák a márciusban Brüsszelben tartandó következő EU-s csúcs kulcsfontosságú prioritásait. A tisztviselő szerint Berlin három fő célt szorgalmaz a csúcstalálkozók előtt:

az egységes piac elmélyítését, több és gyorsabb kereskedelmi megállapodást, a bürokrácia csökkentését.

A versenyképesség kérdésében Merz egyre inkább eltávolodott Macrontól, aki inkább protekcionista intézkedéseket és beavatkozó jellegű iparpolitikát támogat. Merz ezzel szemben egyre szorosabban igazodik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökhöz.

A német kormány az uniós költségvetés átfogó reformját is szorgalmazta. „Nem mehet tovább minden a régiben, hogy a költségvetés kétharmada kizárólag fogyasztási jellegű kiadásokra megy el a mezőgazdaság és a kohézió területén” – mondta a tisztviselő, aki reméli, „azok a tagállamok, amelyek most új forrásokat követelnek, részt vesznek ezekben a reformtörekvésekben is. Nem lehet úgy, hogy valaki több pénzt követel, de közben nem hajlandó hozzányúlni a reformokhoz.” A tisztviselő hozzátette: „Európa túlzott eladósodása nem jár költségek nélkül.” (Politico)