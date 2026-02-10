Európa is szeretne helyet kapni a béketárgyalásokon, Moszkvával szemben szabnának feltételeket

Az Európai Unió nem tett le arról, hogy részt vegyen az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásokon, ehhez azonban saját állításukkal ellentétben nincsenek erős kártyáik, másrészt két eltérő koncepció verseng egymással Európában a jelek szerint.

Míg Macron francia elnök saját külpolitikai tanácsadóját küldte az elmúlt napokban Moszkvába, és Németországban is erősödik a hang, hogy az európai vezetőknek a Kremllel is érdemes lenne tárgyalniuk, Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője inkább feltételeket szabna az oroszok felé.

Mette Frederiksen dán, Mark Rutte (akkor még holland) és Kaja Kallas észt miniszterelnök nevetgél 2024-ben: azóta Rutte már a NATO főtitkára, Kallas pedig az EU külügyi főképviselője. Fotó: NICOLAS MAETERLINCK/Belga via AFP

Mint a Reuters cikke szerint Kallas kedden bejelentette, az Oroszországgal szembeni lehetséges európai követelésekről fog előterjeszteni egy listát az uniós tagállamok felé: ezen azok az elemek lennének, amiket Európának kellene követelnie Oroszországtól az ukrajnai béketárgyalások részeként. Azt, hogy ez miket tartalmazna, egyelőre homályban hagyta, csak két lehetséges példát mondott: a háborúba Oroszország hurcolt ukrajnai gyerekek visszatérését, valamint az orosz fegyveres erők korlátozását.

„Az asztalnál ülőknek – beleértve az oroszokat és az amerikaiakat is – mind meg kell érteniük, hogy az európaiak egyetértésére is szükség van”

– mondta Kallas újságíróknak Brüsszelben. „És ehhez nekünk is vannak feltételeink. Ezeket nem az ukránokra kellene róni, akiket már így is komoly nyomás ér, hanem az oroszokra.”