Kettős életű, hazug, és volt a buliban drog is – beindulóban a fideszes karaktergyilkosság a meglepetésszerű Magyar Péter-vallomás után

Média
Magyar Péter elébe ment a találgatásoknak és csütörtök délután egy videóban elmondta, mi történt abban a titokzatos szobában, ami a radnaimark.hu oldalon megjelent és napok óta foglalkoztatja a nyilvánosságot. A weblapon napokig csak egy széttúrt ágy volt látható, csütörtök reggel azonban megjelent az „once upon a time…” („egyszer volt…”) felirat is, valamint a 2024. 08. 03-i dátum.

A Tisza elnöke felidézte, hogy az augusztusi nap a párt aktivistáival buliztak, ahonnan volt barátnője, Vogel Evelin elhívta egy házibuliba. A szórakozóhelyről a weboldalon látható lakásba mentek, ahol alkohol és kábítószernek kinéző anyag is volt. Magyar azt mondta, ezekhez nem nyúlt, de engedett korábbi barátnője csábításának és lefeküdt vele az azóta „az egész ország által megismert szobában”.

Magyar váratlanul őszinte vallomása valószínűleg megakasztotta azt a gondosan adagolt, morzsánként csepegtetett információs játékot, amely a QAnon-féle konteókhoz hasonlóan a közönség figyelmének fenntartására épült, és amelyben bárki magándetektívnek érezhette magát.

Bár a közmédia egyelőre nem nyúlt az ügyhöz és a Fideszes képviselők közül is csak a legbátrabbak, tegnap délutánra megszülettek az első keretezések Magyar lejáratásához, hiszen az vajmi kevés lenne, ha Bayer Zsolt korábbi kérésének megfelelően csak azzal tudnák támadni, hogy „egy felnőtt, egészséges férfi megdug egy felnőtt, egészséges nőt, és ezt mindketten akarják".

Lehet-e ilyen ember Magyarország miniszterelnöke?

Média alapjogokért központ borkai zsolt adria cpac hungary qanon vogel evelin fidesz Erzsébet körút Nemzeti Ellenállás Mozgalom ripost magyar péter pesti srácok hír tv magyar nemzet orbán viktor ötkert tv2 tények ursula von der leyen
