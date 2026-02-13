Kettős életű, hazug, és volt a buliban drog is – beindulóban a fideszes karaktergyilkosság a meglepetésszerű Magyar Péter-vallomás után

Magyar Péter elébe ment a találgatásoknak és csütörtök délután egy videóban elmondta, mi történt abban a titokzatos szobában, ami a radnaimark.hu oldalon megjelent és napok óta foglalkoztatja a nyilvánosságot. A weblapon napokig csak egy széttúrt ágy volt látható, csütörtök reggel azonban megjelent az „once upon a time…” („egyszer volt…”) felirat is, valamint a 2024. 08. 03-i dátum.
A Tisza elnöke felidézte, hogy az augusztusi nap a párt aktivistáival buliztak, ahonnan volt barátnője, Vogel Evelin elhívta egy házibuliba. A szórakozóhelyről a weboldalon látható lakásba mentek, ahol alkohol és kábítószernek kinéző anyag is volt. Magyar azt mondta, ezekhez nem nyúlt, de engedett korábbi barátnője csábításának és lefeküdt vele az azóta „az egész ország által megismert szobában”.
Magyar váratlanul őszinte vallomása valószínűleg megakasztotta azt a gondosan adagolt, morzsánként csepegtetett információs játékot, amely a QAnon-féle konteókhoz hasonlóan a közönség figyelmének fenntartására épült, és amelyben bárki magándetektívnek érezhette magát.
Bár a közmédia egyelőre nem nyúlt az ügyhöz és a Fideszes képviselők közül is csak a legbátrabbak, tegnap délutánra megszülettek az első keretezések Magyar lejáratásához, hiszen az vajmi kevés lenne, ha Bayer Zsolt korábbi kérésének megfelelően csak azzal tudnák támadni, hogy „egy felnőtt, egészséges férfi megdug egy felnőtt, egészséges nőt, és ezt mindketten akarják".
A Tisza elnöke azt mondta, nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akcióval áll szemben.
2024-ben 43 százalékkal több támogatást kapott az álcivil szervezet mögötti cég. Azt persze a hírekből kell kimazsolázni, honnan és kitől is érkezhetett a pénz.
Elvette egy férfi telefonját, majd dulakodni kezdett vele.
Magyar Péter az Ötkertben bulizott, amikor észrevette, hogy egy férfi videózza. Odament hozzá és elvette a telefonját, amiből dulakodás lett.
Azt nem kívánták megerősíteni, hogy a felvételeken a politikusnak és üzletfeleinek szexuális szolgáltatást nyújtó nőkről van-e szó.
Négyen is feljelentést tettek, de nem a szex vagy az esetleges drogozás, hanem az Audi-korrupció miatt.