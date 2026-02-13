Merz szerint vége a szabályokon alapuló világrendnek, Macron geopolitikai tényezővé tenné Európát

„Ez a rend, bármennyire is tökéletlen volt még a legjobb időszakában is, többé nem létezik eddigi alakjában” – mondta Friedrich Merz német kancellár a szabályokon alapuló világrendről a müncheni biztonsági konferencia megnyitóján.

Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Arról is beszélt, hogy mély szakadék nyílt Európa és az Egyesült Államokban. „JD Vance alelnök ezt egy éve Münchenben nagyon nyíltan fogalmazott.” Merz szerint az amerikai alelnöknek igaza volt, a MAGA, azaz Donald Trump mozgalmának kulturális háborúja nem az európaiak háborúja.

„A szólásszabadság nálunk ott ér véget, ahol emberi méltóságot és alkotmányt sért. Nem a vámokban és a protekcionizmusban hiszünk, hanem a szabad kereskedelemben” – mondta. Ettől még nem temette el az európai-amerikai kapcsolatokat, az amerikai vezetőkhöz szólva a transzatlanti bizalom újjáépítését javasolta.

Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Merz szerint a nagyhatalmak uralta világpolitikában Európának készen kell állniuk, hogy áldozatokat hozzanak. Szerinte Európának meg kell tanulnia geopolitikai tényezővé válnia. Azt mondta, zajlanak a német-francia tárgyalások a közös európai nukleáris elrettentő erők létrehozásáról.

Hasonló mondanivalója volt Emmanuel Macron francia elnöknek is, aki szerint Európának a hosszútávú stratégiai gondolkodásra, az ellenség hátországát elérni képes fegyverkezésre van szükség. „Itt az ideje a merészségnek. Itt az ideje egy erős Európának” – Macron szerint az uniónak a saját érdekeit kell szem előtt tartania. „Át kell alakítanunk és szerveznünk az európai biztonsági architektúrát. A korábbit ugyanis teljes egészében a hidegháború idején alakítottuk ki, ezért már nem felel meg a mai követelményeknek.”

Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

Münchenbe menet új geopolitikai korszakról beszélt az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio is, aki szerint mindenkinek újra kell gondolnia a szerepét. Januárban davosi beszédében a kanadai miniszterelnök mondott egyesek által történelminek titulált beszédet, amiben szintén megállapította a szabályokon alapuló világrend végét.

JD Vance amerikai alelnök nem sokkal Donald Trump beiktatása után, egy éve a müncheni biztonsági konferencián tartott kultúrharcos beszédet, amiben kiosztotta az európai szövetségeseket. Ezt követte idén januárban a Venezuela elleni amerikai akcióval egy időben bejelentett Donroe-elv. Orbán VIktor miniszterelnök már 2024 nyarán világrendszerváltozásról beszélt. (BBC, Reuters)