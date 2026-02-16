Az EU-tól kapott felfoghatatlan összeget elköltöttük arra, hogy 16 éven át kétharmad legyen

A Dinasztia című film, ami bemutatta Orbán Viktor környezetének mesébe illő meggazdagodását, már 4 millió megtekintés felett jár, amivel ez lett a valaha készült legnézettebb magyar közéleti videó.
Eltelt egy év, és elkészült a folytatás: A csapda, ami mérlegre teszi az Orbán-rendszer elmúlt 16 évét. A gazdaságon és a közszolgáltatásokon keresztül mutatja be, hogy mit ígértek másfél évtizede, és abból mi valósult meg.
Hogy használták fel azt az évszázados viszonylatban is példátlan lehetőséget, amit az EU-s támogatások nyújtottak?
A stúdióban a Direkt36 két újságírója: Marton Kamilla és Pethő András
A Csapda alkotói: rendező: Fuchs Máté, a rendező munkatársa: Bíró Bálint, forgatókönyvíró: Pethő András, Bíró Bálint, Fuchs Máté, operatőr: Bíró Bálint, Dobray Máté, Domokos Balázs, Fuchs Máté, Székely Róbert, producer: Nádori Péter, Pethő András szerkesztő: Galavits Patrik, Marton Kamilla, Pethő András, Szőke Dániel, vágó: Rudas Marianna animációs art director: Ásmány Zoltán, animáció: Debreczeni Zoltán, Simon Jozsó colorist: Salma Levente, helyszíni hang: Bíró Bálint hangutómunka: Balogh Péter, zene: Bartha Márk, narrátor: Kurta Niké vágóasszisztens: Pusztai Norbert, utómunka-koordinátor: Tóth-Justh Barnabás, jogi szakértő: Dr. Bodrogi Bea, produkciós asszisztens: Dunai-Kovács Anna
Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.
A Tisza Párt elnökét a müncheni biztonságpolitikai konferencián kérdeztük arról, hogy kikkel találkozott és milyen várakozásokat tapasztalt az áprilisi választásokkal kapcsolatban. Azt mondta, hogy nem igényli külföldi vezetők támogatását.
Orbán Viktor közönségét nem rázta meg, hogy a tavalyi beszédből fontos ígéretek nem valósultak meg. Van, aki szerint jót tett a kihívás a pártnak, a választás után pedig jönni fog szerintük a beígért takarítás.
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.