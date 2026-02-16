Az EU-tól kapott felfoghatatlan összeget elköltöttük arra, hogy 16 éven át kétharmad legyen

A Dinasztia című film, ami bemutatta Orbán Viktor környezetének mesébe illő meggazdagodását, már 4 millió megtekintés felett jár, amivel ez lett a valaha készült legnézettebb magyar közéleti videó.

Eltelt egy év, és elkészült a folytatás: A csapda, ami mérlegre teszi az Orbán-rendszer elmúlt 16 évét. A gazdaságon és a közszolgáltatásokon keresztül mutatja be, hogy mit ígértek másfél évtizede, és abból mi valósult meg.

Hogy használták fel azt az évszázados viszonylatban is példátlan lehetőséget, amit az EU-s támogatások nyújtottak?

A stúdióban a Direkt36 két újságírója: Marton Kamilla és Pethő András

A Csapda alkotói: rendező: Fuchs Máté, a rendező munkatársa: Bíró Bálint, forgatókönyvíró: Pethő András, Bíró Bálint, Fuchs Máté, operatőr: Bíró Bálint, Dobray Máté, Domokos Balázs, Fuchs Máté, Székely Róbert, producer: Nádori Péter, Pethő András szerkesztő: Galavits Patrik, Marton Kamilla, Pethő András, Szőke Dániel, vágó: Rudas Marianna animációs art director: Ásmány Zoltán, animáció: Debreczeni Zoltán, Simon Jozsó colorist: Salma Levente, helyszíni hang: Bíró Bálint hangutómunka: Balogh Péter, zene: Bartha Márk, narrátor: Kurta Niké vágóasszisztens: Pusztai Norbert, utómunka-koordinátor: Tóth-Justh Barnabás, jogi szakértő: Dr. Bodrogi Bea, produkciós asszisztens: Dunai-Kovács Anna